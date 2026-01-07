“Los cubanos de Miami viven en una burbuja”: Joven cubano causa polémica por lo que dijo en TikTok

Un joven cubano que reside en Estados Unidos ha causado revuelo en redes sociales tras publicar un video en TikTok donde cuestiona la visión que, según él, tienen muchos cubanos de Miami sobre su posición en la sociedad estadounidense.
“Los cubanos de Miami viven en una burbuja. Una burbuja que ellos creen que es la realidad del resto de Estados Unidos, y no es así”, afirmó el usuario identificado como @opinionduke305 en un video que rápidamente se hizo viral.
En su intervención, el joven critica la idea de que los cubanos sean vistos como “iguales” por los estadounidenses blancos o simpatizantes de Donald Trump, y advierte que esa percepción se debe a que en Miami “los hispanos son mayoría” y los estadounidenses blancos “tienen que plegarse a esa mayoría”.
El cubano aseguró que muchos compatriotas se sienten “dichosos y privilegiados” por los beneficios migratorios que han recibido durante décadas, pero advirtió que esa etapa terminó.
“Todos los trámites migratorios para los cubanos están detenidos. Si un colombiano puede reclamar a un familiar, un cubano ya no puede”, explicó, subrayando que “quien hizo eso fue Donald Trump, el mismo al que muchos siguen apoyando”.
Según el joven, ese cambio ha provocado que la “burbuja de Miami” finalmente se rompa. “Lo que nos hacía sentir especiales ya no existe. Los privilegios migratorios se acabaron, y si seguimos pensando que somos distintos al resto de los hispanos, estamos muy equivocados”, afirmó.
También se refirió al llamado Miami accent, un acento característico de los jóvenes criados en el sur de la Florida, con raíces en el español. “La mayoría de los muchachos de Miami tienen un acento hispano.
Me parece bonito, pero cuando salen a otras partes del país, hay quien se burla de ellos y los identifica como latinos. Aunque sean blancos o negros, cuando los escuchan, saben que son de Miami”, señaló.
El joven consideró que muchos cubanos viven engañados respecto a su estatus en Estados Unidos. “Creen que los americanos los ven como iguales, pero eso solo ocurre en Miami, porque allá somos mayoría. Fuera de Florida la realidad es muy diferente”, insistió.
Para cerrar su mensaje, pidió unidad entre la comunidad hispana. “Si no luchamos juntos para que nos respeten a todos, no nos va a respetar ninguno”, concluyó.
Preguntas frecuentes sobre la comunidad cubana en Miami y su percepción de la realidad en EE.UU.
Preguntas frecuentes sobre la comunidad cubana en Miami y su percepción de la realidad en EE.UU.
¿Por qué el joven cubano afirma que los cubanos en Miami viven en una burbuja?
El joven cubano en el video viral argumenta que los cubanos en Miami viven en una burbuja porque creen que su realidad es representativa del resto de Estados Unidos, lo cual no es cierto. Señala que en Miami los hispanos son mayoría, lo que provoca una percepción distorsionada de igualdad con los estadounidenses blancos, una percepción que cambia fuera de Florida.
¿Qué cambios en las políticas migratorias han afectado a los cubanos en EE.UU.?
Los cambios en las políticas migratorias, especialmente bajo el mandato de Donald Trump, han detenido los trámites migratorios específicos para los cubanos. Esto significa que mientras otros latinos, como los colombianos, pueden reclamar a familiares, los cubanos ya no tienen esos privilegios. La “burbuja de Miami” se rompe al ver que los privilegios migratorios se han acabado.
¿Cómo afecta el Miami accent a la percepción de los cubanos en otras partes de EE.UU.?
El Miami accent, un acento con raíces hispanas, identifica rápidamente a los jóvenes de Miami como latinos, independientemente de su apariencia física. Aunque algunos lo consideran bonito, el joven destaca que fuera de Miami, este acento puede ser motivo de burla y diferenciación, reforzando la idea de que la realidad en Miami es distinta a la de otras partes del país.
¿Qué propone el joven cubano para mejorar la situación de los hispanos en EE.UU.?
El joven cubano aboga por la unidad entre la comunidad hispana para ganar respeto y reconocimiento en Estados Unidos. Insiste en que si los hispanos no luchan juntos, no lograrán el respeto que merecen de otros grupos en el país.
