"El único país en el que se pueda vivir en este mundo no es Estados Unidos": cubano se regresa a vivir a Cuba

Un cubano identificado como @maoma1421 se volvió viral en TikTok tras publicar una serie de videos en los que explicó su decisión de regresar a Cuba desde Estados Unidos. Las publicaciones han generado miles de comentarios y un debate entre cubanos dentro y fuera de la isla.

En su primer video, grabado aparentemente en Estados Unidos, el joven anuncia: “Me voy para Cuba, critíquenme. Sí, Cuba está mala, hay virus, hay hambre, hay necesidades, pero tengo mi familia ahí, que vale más que cuatro pesos cagados que uno se puede buscar aquí”. Añade que extraña “poder verlos, abrazarlos, vivir con ellos” y se queja de que “nos están tratando a todos por igual, como si fuéramos criminales”.

“Vinimos a este país buscando futuro, buscando libertad, y no tenemos nada de eso. ¿Libertad? Eso no existe en este país. No se dejen engañar más, aquí no hay libertad”, dice en el mismo video.

Poco después publicó una segunda grabación en la que amplía su mensaje: “Aquí no hay libertad, porque si hubiera libertad no hubiese pasado nada de esto que está pasando hace ya un tiempo atrás, que te están cazando como si fueras una presa. Es duro, bien duro. Por eso yo tomé la mejor decisión de mi vida y no me voy a arrepentir.” Asegura que “millones y millones de personas” lo criticarán, pero que otros se identificarán con él. “El único país en el que se pueda vivir en este mundo no es Estados Unidos. No se engañen. Yo me voy, díganme lo que me digan, me voy con mi familia, me voy a poder abrazar de nuevo a mi mamá, a mi abuela, a los seres que amo, que este país no me lo va a quitar.”

En un tercer video, ya desde Cuba, responde a quienes dudaban de su regreso. “Esto es para todo el que dice que yo voy a virar para los Estados Unidos. Estados Unidos se los regalo al que quiera quedarse. Mira, mi felicidad es esa, mira mi mamá, mi familia, esa es mi felicidad. Que vale más que estar atrás de cuatro pesos ahí. Al final mi felicidad no se la pido a nadie, me la busco yo.” En las imágenes se le ve abrazando a su madre y repitiendo entre risas: “Mira mi felicidad, esa es mi felicidad, mi familia.”

Las reacciones a sus publicaciones fueron numerosas y diversas. Varios usuarios expresaron empatía o respaldo. “Estar al lado de tu madre y familia no tiene precio”, escribió una persona. Otra comentó: “Regresar a la tierrita no es retroceder ni fracasar, es una decisión consciente.” Algunos afirmaron que “la felicidad no tiene lugar ni momento, cada cual decide dónde y cómo serlo”, mientras otros contaron experiencias parecidas: “Cuando pierdes a tu madre ya nada es igual” o “no hay dinero en el mundo que compre el amor por la familia”.

Otros usuarios, en cambio, fueron críticos. “Yo no resistiría volver a vivir en ese infierno comunista”, escribió alguien. Otro señaló: “Lo hubieras pensado antes, este país no es para todos, es para luchadores de verdad.” También hubo comentarios que defendieron a Estados Unidos: “Si una cosa has podido encontrar en este país es libertad. Lo que sucede es que hay una línea muy fina entre libertad y libertinaje”, decía uno de los más compartidos. Otro apuntó: “Te va a cansar la falta de comida, electricidad, agua, libertad, medicina.”

Entre las opiniones más moderadas, algunos usuarios insistieron en que su elección debía ser respetada. “Cada cual hace con su vida lo que quiera. El día que las personas aprendan a respetar eso, felices van a ser”, escribió uno. Otro comentó: “No hay que darle explicaciones a nadie, la gente se ofende si a alguien no le gusta vivir en Estados Unidos.”

Otros reflexionaron sobre la migración cubana y el sentido de pertenencia. “Uno siempre vuelve a donde fue feliz”, señaló un internauta, mientras otro resumía: “No todos saben vivir fuera de Cuba, pero tampoco todos quieren regresar. Hay quien trae a su familia para acá y vive tranquilo, y otros que prefieren quedarse allá con los suyos. Cada cual tiene su historia.”

El caso de @maoma1421 volvió a poner sobre la mesa un tema recurrente entre los cubanos emigrados: las expectativas frente a la vida en el exterior y el peso de la distancia familiar. Su afirmación de que “el único país en el que se pueda vivir en este mundo no es Estados Unidos” se ha convertido en tema de discusión, tanto por quienes la respaldan como por quienes la rechazan.

Más allá de las interpretaciones, sus publicaciones muestran una experiencia individual que ha conectado con muchos, tanto dentro como fuera de Cuba, por su tono emocional y por las contradicciones que plantea sobre libertad, familia y pertenencia.