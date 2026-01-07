“No me llamen más”: Cubana explota contra su familia tras denunciar al régimen

Amanda Tarajano, una cubana que emigró recientemente, publicó un video viral en TikTok donde lanza un fuerte mensaje a sus familiares, amigos y vecinos en Cuba, a quienes acusa de intentar imponerle lo que puede o no decir en redes sociales.

“No me escriban más, no me llamen más”, comenzó diciendo en tono enérgico. “Esto es un mensaje para todas las personas de mi familia, mis amigos y mis vecinos que me han escrito no para darme un consejo, sino para imponerme lo que puedo decir. Escúchenme bien: cuando me fui de Cuba no le pedí dinero ni valor a nadie. Me fui bajo las consecuencias de mis decisiones”.

La joven, visiblemente molesta, explicó que se siente completamente libre de expresarse en el país donde vive, lejos de la censura y el miedo que imperan en Cuba. “Estoy en un país extremadamente libre donde puedo decir y hacer lo que me dé la gana”, afirmó.

Tarajano también rechazó las versiones de que la Seguridad del Estado cubano pudiera estar molestando a su familia por sus declaraciones. “La dictadura no tiene ni gasolina para mandar a sus esbirros a casa de los presos políticos, ¿va a tener recursos para molestar a mi familia?”, ironizó.

Con visible emoción, la cubana relató todo lo que perdió al abandonar su país: “¿Qué más me van a quitar? Me quitaron mi casa, mi familia, mis raíces, mi cultura, mi dignidad. Me hicieron huir como si fuera una delincuente”.

En otra parte del video, denunció la grave crisis sanitaria que atraviesa Cuba y llamó a quienes aún dudan a visitar los hospitales oncológicos. “Vayan y vean lo que es recibir un diagnóstico de cáncer sin medicamentos ni tratamientos. Eso es perder la esperanza, la dignidad y la vida”, lamentó.

Tarajano insistió en que sus publicaciones no son un llamado a la confrontación, sino un ejercicio de libertad personal. “Yo no le he pedido a nadie que haga absolutamente nada. Lo único que dije fue: quédense en su casa y no le sirvan de fachada a la dictadura”, aclaró.

Finalmente, lanzó un mensaje de esperanza: “Cuba va a cambiar. La dictadura se va a caer, y yo voy a regresar a Cuba. No me interesa si no puedo ir ahora; mi país es Cuba, y allí voy a morir”.

El video, publicado con la frase “No me escriban más, no me llamen más”, ha generado un amplio debate en redes sociales, donde muchos cubanos en el exilio se han identificado con su testimonio y su defensa del derecho a expresarse sin miedo.