“No me llamen más”: Cubana explota contra su familia tras denunciar al régimen

Amanda Tarajano, una cubana que emigró recientemente, publicó un video viral en TikTok donde lanza un fuerte mensaje a sus familiares, amigos y vecinos en Cuba, a quienes acusa de intentar imponerle lo que puede o no decir en redes sociales.
“No me escriban más, no me llamen más”, comenzó diciendo en tono enérgico. “Esto es un mensaje para todas las personas de mi familia, mis amigos y mis vecinos que me han escrito no para darme un consejo, sino para imponerme lo que puedo decir. Escúchenme bien: cuando me fui de Cuba no le pedí dinero ni valor a nadie. Me fui bajo las consecuencias de mis decisiones”.
La joven, visiblemente molesta, explicó que se siente completamente libre de expresarse en el país donde vive, lejos de la censura y el miedo que imperan en Cuba. “Estoy en un país extremadamente libre donde puedo decir y hacer lo que me dé la gana”, afirmó.
Tarajano también rechazó las versiones de que la Seguridad del Estado cubano pudiera estar molestando a su familia por sus declaraciones. “La dictadura no tiene ni gasolina para mandar a sus esbirros a casa de los presos políticos, ¿va a tener recursos para molestar a mi familia?”, ironizó.
Con visible emoción, la cubana relató todo lo que perdió al abandonar su país: “¿Qué más me van a quitar? Me quitaron mi casa, mi familia, mis raíces, mi cultura, mi dignidad. Me hicieron huir como si fuera una delincuente”.
En otra parte del video, denunció la grave crisis sanitaria que atraviesa Cuba y llamó a quienes aún dudan a visitar los hospitales oncológicos. “Vayan y vean lo que es recibir un diagnóstico de cáncer sin medicamentos ni tratamientos. Eso es perder la esperanza, la dignidad y la vida”, lamentó.
Lo más leído hoy:
Tarajano insistió en que sus publicaciones no son un llamado a la confrontación, sino un ejercicio de libertad personal. “Yo no le he pedido a nadie que haga absolutamente nada. Lo único que dije fue: quédense en su casa y no le sirvan de fachada a la dictadura”, aclaró.
Finalmente, lanzó un mensaje de esperanza: “Cuba va a cambiar. La dictadura se va a caer, y yo voy a regresar a Cuba. No me interesa si no puedo ir ahora; mi país es Cuba, y allí voy a morir”.
El video, publicado con la frase “No me escriban más, no me llamen más”, ha generado un amplio debate en redes sociales, donde muchos cubanos en el exilio se han identificado con su testimonio y su defensa del derecho a expresarse sin miedo.
Preguntas frecuentes sobre la crítica al régimen cubano y la libertad de expresión
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Amanda Tarajano decidió expresar su descontento contra el régimen cubano?
Amanda Tarajano, una cubana que emigró, expresó su descontento en un video viral en TikTok, cansada de que su familia y amigos en Cuba le impusieran lo que puede o no puede decir en redes sociales. Se siente completamente libre de expresarse en el país donde vive ahora, lejos de la censura y el miedo que imperan en Cuba. Además, rechazó las versiones de que la Seguridad del Estado cubano pudiera estar molestando a su familia por sus declaraciones.
¿Cuál es la postura de Amanda Tarajano sobre el estado del sistema de salud en Cuba?
Amanda Tarajano denunció la grave crisis sanitaria que atraviesa Cuba e instó a quienes aún dudan a visitar los hospitales oncológicos. Relató que recibir un diagnóstico de cáncer en Cuba es recibirlo sin medicamentos ni tratamientos, lo que significa perder la esperanza, la dignidad y la vida. Esta crítica se alinea con otros testimonios que describen el deterioro del sistema de salud en la isla.
¿Cómo describe Amanda Tarajano su experiencia personal tras emigrar de Cuba?
Amanda Tarajano relató las pérdidas personales que experimentó al abandonar Cuba, incluyendo su casa, su familia, sus raíces y su dignidad. Siente que fue obligada a huir como si fuera una delincuente, lo cual resalta el costo emocional y cultural de su emigración. A pesar de esto, expresa esperanza en que Cuba cambiará y que la dictadura caerá, deseando regresar a su país en el futuro.
¿Qué mensaje quiere transmitir Amanda Tarajano con sus publicaciones en redes sociales?
Amanda Tarajano aclaró que sus publicaciones no son un llamado a la confrontación, sino un ejercicio de su libertad personal. Su principal mensaje es que las personas en Cuba no deben servir de fachada a la dictadura y que deben quedarse en sus casas. Reitera que no ha pedido a nadie que actúe, sino que simplemente comparte su experiencia y punto de vista.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.