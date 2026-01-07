“El estrés me estaba matando”: La dura experiencia de esta cubana en su cita con ICE

Una madre cubana que vive en Estados Unidos conmovió en redes sociales tras compartir en TikTok el proceso emocional que atravesó antes de acudir a su cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un momento decisivo para muchos migrantes que buscan regularizar su estatus en el país.
El video, publicado en la cuenta @sandritaa173, recopila varios días de tensión y oración antes de su comparecencia ante ICE por el formulario I-220A, documento que firman los inmigrantes liberados bajo supervisión mientras esperan una decisión sobre su caso migratorio.
“Día antes de mi cita en ICE I220A, camino al trabajo”, escribió en una de las imágenes donde aparece con su hijo pequeño en el asiento trasero del auto. En otra, con lágrimas visibles, confesó: “El estrés me estaba matando”.
Más tarde relató un contratiempo en su cita: “Nos tuvimos que devolver al apartamento porque la cita era a las 12 y fui a las 8 am”, escribió junto a una imagen de su hijo dormido. Finalmente, volvió a la oficina migratoria: “De vuelta a la cita de ICE nuevamente, con Dios por delante, luego iré a trabajar”, añadió.
En los últimos segundos del video, la cubana muestra un emotivo abrazo con su pareja y agradece entre lágrimas: “Gracias a Dios todo salió bien”.
En la descripción del video, que acumula cientos de comentarios de apoyo, escribió un mensaje que resume el sentimiento de miles de migrantes cubanos en Estados Unidos:
“Dios toma el control de todos los emigrantes, es mucho lo que sufrimos, solo queremos un futuro mejor y libertad. ¡Viva Cuba libre!”
Su testimonio se ha viralizado entre la comunidad cubana, que enfrenta con fe y esperanza los retos del proceso migratorio estadounidense, mientras luchan por ofrecer un futuro seguro a sus familias.
Preguntas frecuentes sobre la detención de cubanos por ICE en Estados Unidos
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué es el formulario I-220A y cómo afecta a los cubanos en EE. UU.?
El formulario I-220A es un documento que permite a ciertos inmigrantes, incluidos los cubanos, permanecer en libertad bajo supervisión mientras esperan su proceso migratorio en EE. UU. Sin embargo, este estatus puede dejar a los inmigrantes en una situación de vulnerabilidad extrema, permitiendo detenciones y deportaciones sin una orden final clara. La falta de transparencia en los procedimientos ha generado incertidumbre y angustia entre las familias afectadas.
¿Por qué ICE detiene a inmigrantes con el I-220A?
ICE puede detener a inmigrantes con el I-220A debido a la falta de claridad en los protocolos migratorios y la discrecionalidad que tienen los agentes. La detención suele ocurrir incluso cuando los inmigrantes han cumplido con todas sus obligaciones legales y no representan un peligro para la sociedad. La situación se ve agravada por la ausencia de explicaciones concretas sobre los motivos de arresto, lo que deja a las familias en un limbo legal.
¿Cuál es el impacto emocional y social de las detenciones de ICE en las familias cubanas?
Las detenciones de ICE tienen un impacto devastador en las familias cubanas, causando separación familiar, angustia emocional y desestabilización económica. Las familias se enfrentan a la incertidumbre sobre el futuro de sus seres queridos y luchan por obtener respuestas y apoyo legal. La comunidad suele movilizarse para recaudar fondos y ayudar en los casos legales, reflejando el apoyo social a quienes atraviesan por estas difíciles circunstancias.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.