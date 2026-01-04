La creadora cubana @nancy.fl09 emocionó a sus seguidores con un video en el que muestra un logro muy especial: la compra de su primera cama en Costa Rica, el país donde empezó de cero tras emigrar desde Cuba.
“Ya casi termina el año y no puedo explicar la felicidad que siento de haber cumplido una meta más”, escribió Nancy en su publicación, donde relata que llegó al país “con una mochila y dos ropitas” y que, poco a poco, ha ido construyendo un hogar digno con esfuerzo y sacrificio.
“Para muchos es solo una cama, pero para mí significa ver cómo poco a poco voy logrando muchas cosas en mi hogar”, confesó. Su historia conmovió a cientos de usuarios, sobre todo a otros migrantes que se identificaron con el proceso. “Así nos pasa a todos los que llegamos a Costa Rica, empezar de cero no es fácil”, comentó una usuaria.
Los comentarios se llenaron de cariño, apoyo y emoción. “Qué linda cama, todo esfuerzo tiene su recompensa”, escribió una usuaria. Otro le comentó: “Así empezamos todos, con poquito, pero con ganas. Hoy es una cama, mañana será una casa propia”. Desde Costa Rica, los mensajes se multiplicaron: “Bienvenida a este país bendecido, aquí todo se logra con trabajo”, “Qué bonito ver a los cubanos progresando, Dios te siga llenando de bendiciones”, y “Qué este pedacito de tierra te permita cumplir todos tus sueños”.
También hubo quienes compartieron su propia experiencia. “Yo pasé por lo mismo cuando emigré, ahora miro atrás y todo valió la pena”, contó una seguidora. “Llegué con una maleta y hoy mi casa tiene todo lo que necesito. Verte me motiva”, añadió otra. Y entre tantos mensajes de apoyo, uno destacó por su ternura: “Tu felicidad se siente hasta en el video. Esa cama representa esfuerzo, sacrificio y fe. Felicidades, cubanita, te lo ganaste”.
El video, que ya suma miles de visualizaciones, refleja una realidad compartida por muchos cubanos que han tenido que empezar desde abajo en otro país. “Llegué con nada y ahora tengo todo lo necesario para vivir dignamente”, dijo Nancy, quien cerró su mensaje agradeciendo a Dios y a la vida por cada paso dado.
Preguntas frecuentes sobre la experiencia migratoria de cubanos en Costa Rica
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo ha sido el proceso de adaptación de Nancy en Costa Rica?
Nancy ha logrado construir un hogar digno en Costa Rica comenzando desde cero, después de haber llegado con solo una mochila y dos prendas de ropa. Su proceso ha sido lento pero constante, logrando poco a poco establecerse y crear un espacio propio a través de esfuerzo y sacrificio.
¿Qué simboliza para Nancy la compra de su primera cama en Costa Rica?
Para Nancy, la compra de su primera cama simboliza mucho más que un simple mueble. Representa el progreso y los logros alcanzados en su nueva vida en Costa Rica, siendo un reflejo tangible del esfuerzo y la dedicación que ha puesto para mejorar su situación desde que emigró de Cuba.
¿Qué desafíos enfrentan los migrantes cubanos al llegar a un país como Costa Rica?
Los migrantes cubanos enfrentan el desafío de empezar de cero en un nuevo país, lo que implica adaptarse a una cultura diferente, encontrar trabajo, y establecerse en una nueva comunidad. Además, deben lidiar con las emociones y el esfuerzo de construir una nueva vida lejos de su país de origen, como muestra el caso de Nancy y su experiencia al llegar a Costa Rica.
¿Cómo reaccionó la comunidad cubana ante el logro de Nancy en Costa Rica?
La comunidad cubana y otros migrantes que siguen a Nancy en redes sociales reaccionaron con gran apoyo y emoción ante su logro de comprar su primera cama. Muchos compartieron sus propias experiencias similares, mostrando empatía y motivación al ver a otros progresar en su camino migratorio.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.