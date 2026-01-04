Ver más

La creadora cubana @nancy.fl09 emocionó a sus seguidores con un video en el que muestra un logro muy especial: la compra de su primera cama en Costa Rica, el país donde empezó de cero tras emigrar desde Cuba.

“Ya casi termina el año y no puedo explicar la felicidad que siento de haber cumplido una meta más”, escribió Nancy en su publicación, donde relata que llegó al país “con una mochila y dos ropitas” y que, poco a poco, ha ido construyendo un hogar digno con esfuerzo y sacrificio.

“Para muchos es solo una cama, pero para mí significa ver cómo poco a poco voy logrando muchas cosas en mi hogar”, confesó. Su historia conmovió a cientos de usuarios, sobre todo a otros migrantes que se identificaron con el proceso. “Así nos pasa a todos los que llegamos a Costa Rica, empezar de cero no es fácil”, comentó una usuaria.

Los comentarios se llenaron de cariño, apoyo y emoción. “Qué linda cama, todo esfuerzo tiene su recompensa”, escribió una usuaria. Otro le comentó: “Así empezamos todos, con poquito, pero con ganas. Hoy es una cama, mañana será una casa propia”. Desde Costa Rica, los mensajes se multiplicaron: “Bienvenida a este país bendecido, aquí todo se logra con trabajo”, “Qué bonito ver a los cubanos progresando, Dios te siga llenando de bendiciones”, y “Qué este pedacito de tierra te permita cumplir todos tus sueños”.

También hubo quienes compartieron su propia experiencia. “Yo pasé por lo mismo cuando emigré, ahora miro atrás y todo valió la pena”, contó una seguidora. “Llegué con una maleta y hoy mi casa tiene todo lo que necesito. Verte me motiva”, añadió otra. Y entre tantos mensajes de apoyo, uno destacó por su ternura: “Tu felicidad se siente hasta en el video. Esa cama representa esfuerzo, sacrificio y fe. Felicidades, cubanita, te lo ganaste”.

El video, que ya suma miles de visualizaciones, refleja una realidad compartida por muchos cubanos que han tenido que empezar desde abajo en otro país. “Llegué con nada y ahora tengo todo lo necesario para vivir dignamente”, dijo Nancy, quien cerró su mensaje agradeciendo a Dios y a la vida por cada paso dado.