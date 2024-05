Amigos reciben a cubano recién llegado a Estados Unidos vestidos de militares en el aeropuerto de Tampa

Tres amigos recibieron a un cubano recién llegado a Estados Unidos de la manera más original: vestido de militares estadounidenses. Un momento que quedó grabado y fue compartido por uno de los protagonistas de esta sorpresa en su perfil de TikTok, donde cientos de cubanos aplaudieron su originalidad.

Esta escena, difundida por @hanserramirez, tuvo lugar en el aeropuerto de Tampa, donde arribó el cubano recién llegado de la isla, y fue abordado por sus amigos cuando estaba saliendo por la terminal.

Este vídeo ha aflorado el orgullo de muchos cubanos, como expresaron en los comentarios del vídeo.

"No me importa, si vuelvo a nacer seré cubana. Siento orgullo de serlo", "Lo que se siente cuando pones los pies en este país es indescriptible, pero a la vez sientes un gran vacío por dejar tu tierra y tu gente atrás", "Otro cubano libre", "Buen recibimiento, ese joven nunca olvidará como lo recibieron", "Esto me hizo llorar", "Orgulloso de mis cubanos con sus virtudes y defectos, ya que somos seres humanos y no hay nadie perfecto" o "Felicidades quedó muy bonito el recibimiento", son algunos de los mensajes que se leen junto a esta singular bienvenida.