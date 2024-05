¿Y ahora qué?

La administración de Joe Biden acaba de hacer un regalo a los emprendedores cubanos. La implementación de nuevas enmiendas por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU. para apoyarlos se presenta como un intento de impulsar la economía de la isla. Sin embargo, debemos ser claros: estas medidas, aunque bien intencionadas, no son suficientes para generar un cambio significativo en la vida del cubano promedio.

La importación de pollo no crea riqueza

La importación de productos básicos, como el pollo, no es una solución sostenible. No genera riqueza ni promueve el desarrollo económico interno. Es simplemente un paso inicial importante, pero que por si solo no aborda las raíces de la crisis económica cubana. El caso de las políticas de Obama nos dejó claro que la apertura limitada no produjo un cambio real para el pueblo. Vimos una proliferación de hostales, restaurantes y algunos negocios en manos de cuentapropistas, cruceros, desfiles de Chanel, y filmaciones de Hollywood, pero para la mayoría de los cubanos, especialmente aquellos sin acceso a remesas del exterior, la vida siguió siendo una lucha diaria.

Más negocios para importadores, pero poco cambio real

Las nuevas enmiendas permitirán a algunos importar más productos y quizás abrir cuentas bancarias en Estados Unidos. Esto podría beneficiar a un pequeño grupo de importadores y emprendedores, pero ¿qué pasa con el cubano de a pie que no recibe remesas? Para estos, la vida en la isla seguirá siendo extremadamente difícil. Veremos más autos de lujo y supermercados bien abastecidos en las ciudades principales, pero millones de cubanos no tendrán acceso a estos productos. Los signos de aparente prosperidad no se traducirán en mejoras reales para la población general.

Que quede claro, esta medida traerá resultados importantes para los cubanos. Solo el hecho de que cientos de MiPymes se pongan a competir para vender sus productos hará que los precios tiendan a la baja, pero esto tiene un camino limitado. Los comerciantes solo podrán competir con su margen comercial, ya que el coste de los productos en el mercado internacional y su importación no podrá evitarse. Los productos importados de EE.UU., Europa o Panamá nunca serán baratos para el cubano que vive de un salario.

La necesidad de una apertura económica real

El gobierno de EE.UU. no es el causante de la pobreza en la isla, y tampoco es la solución. El régimen cubano debe entender que la economía no puede sostenerse únicamente con importaciones y remesas. Se requiere una apertura económica genuina que permita la creación de riqueza interna. Las medidas actuales solo perpetúan la dependencia de las remesas y el comercio exterior controlado por el estado. Sin una reforma económica integral que incluya la liberalización del mercado y la eliminación de las trabas burocráticas, las nuevas enmiendas serán insuficientes.

Un llamado al régimen

La pelota está en el campo del régimen. Es su responsabilidad mover ficha y aprovechar esta oportunidad para implementar cambios profundos que realmente beneficien a toda la población. Si no se produce una apertura económica significativa como contraparte de estas medidas, el efecto será mínimo y, en última instancia, veremos un retorno a las políticas más duras con la llegada de administraciones menos favorables en Estados Unidos. Ya lo vimos con la llegada de Trump, y justo ahora el segundo mandato de Trump está a la vuelta de la esquina.

Esperamos que el régimen no cometa el mismo error dos veces. Es imperativo que se tomen medidas concretas para liberar el potencial económico del pueblo cubano. Sin una verdadera reforma económica, cualquier mejora será superficial y temporal. Los cubanos merecemos más que simples paliativos; merecemos la oportunidad de prosperar en su propia tierra.