"¿Calamares a la papaya?": La Diosa se atreve con una receta de cocina

La Diosa ha demostrado en más de una ocasión que le gusta cocinar, y está vez se atrevió con una receta de calamares que hace tiempo se le antojaban.

La cantante subió a su perfil de Instagram un video con el paso a paso de su procedimiento culinario para comer unos calamares en salsa deliciosos.

Con una advertencia para que aquellos a los que no les gustan los calamares no vean el video, comenzó sus tips para elaborarlos.

Si embargo, algo no estaba en los planes de La Diosa, y son esos comentarios un poquito fuera de lugar que siempre la persiguen.

Ni corta ni perezosa, hizo otro video para responder a sus seguidores: “Fíjense bien lo que les voy a decir, como siempre yo traté de hacer una receta bonita, hablando bonito, pero siempre tengo que leer el maldito comentario”.

La Diosa no se aguantó las ganas y respondió uno a uno los mensajes maliciosos que le dejaron en el video de la receta.

“‘Imagínate tú, hace no sé cuántos años que yo no veo un calamar en Cuba’. Pero ahora qué culpa tengo yo de que tú no veas un calamar en Cuba hace no sé cuántos años Zulema. El otro, Jorge Gutiérrez, ‘pero déjalo ver’. Niño, pero tú no ves el video o tienes problema en el ojo. La otra Iraida Cabrera, ‘que si por poco me caigo a la piscina’. Niña, dónde tú crees que yo cocino en el medio de la piscina. Yo cocino en la cocina loca”, comienza a enumerar La Diosa.

“El que sí la rompió fue Mario Alonso, dice que calamares a la papaya. Pero verdad que después dicen que soy yo la única que a todo tiene que ponerle la papaya, tú tienes que parar mi hermano. Elizabeth Sánchez, a ti te gusta joderme a mí, a ti te gusta buscarme la lengua, que si le echo mucho puré. Yo pongo el puré que me salga de las nalgas mías, tú compraste el puré, no, tú no compraste el puré, el puré lo compré yo. Yo pongo el puré que me dé la gana a mí en los calamares”, agrega entre gritos e insultos.

Sin embargo, el video no era más que una broma para regalar a sus seguidores un momento muy divertido: “Todos los nombres mencionados son comentarios pero es jodedera familia los amo”.