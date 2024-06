Seidy La Niña enseña sin complejos la cicatriz que le dejó la cirugía luego de su accidente 

A Seidy La Niña los recuerdos del accidente de tránsito que sufrió hace casi diez años, en el que estuvo a punto de perder la vida, la vuelven mucho más fuerte cada día.

Sin complejos, sino más bien sintiéndose como toda una guerra, una luchadora, enseña la cicatriz que dejó en su vientre la cirugía que le hicieran tras el choque.

Unas fotos haciendo ejercicio, motivaron a uno de sus seguidores a escribir, “ese vientre va perfecto”, a lo que la artista respondió con total sinceridad en otra publicación mostrando a detalle esa cicatriz que siempre la acompaña.

“Estoy lejos de eso, pero la verdad sí ha mejorado muchísimo… aunque no miento me cansé de buscar la ‘perfección’”, escribió en la descripción del post.

“Mucha gente se burla y piensan que eso es una línea de pelos, que no me afeito, que es feo, pero es una cirugía, así como lo ves 36 puntadas en todo mi estómago, me sacaron el vaso”, explicó la cantante.

Sin embargo, allí no quedó su sinceridad para con sus seguidores y mostró cómo lucía esa herida solamente a los 11 días de haber salido del hospital.

Quien la hubiera visto en ese entonces, no pensaría jamás que Seidy lograría recuperarse y sobreponerse a semejante operación y lucir el cuerpo que hoy enseña con satisfacción y placer.

“Todo es posible con esfuerzo, perseverancia y sobre todas las cosas, fe”, aseguró la artista.