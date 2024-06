Cubanos indignados por maltrato contra un caballo en Villa Clara

Cubanos en redes sociales expresaron su indignación por el maltrato a que fue sometido un caballo en Villa Clara, y que resultó en la muerte del animal.

La activista Yenney Caballero, una férrea defensora de los animales en Cuba, denunció en Facebook el hecho y pidió la acción urgente del gobierno para castigar a los responsables y modificar en favor de penas más duras el Decreto de Bienestar Animal.

La joven posteó un video que muestra al caballo extremadamente flaco, sin fuerzas ya para levantarse, tras ser abandonado por sus dueños bajo el sol, y siendo auxiliado por activistas de la organización independiente Bienestar Animal Cuba (BAC) en Placetas.

En ese grupo, que filmó el video, una activista confirmó que el animal falleció poco después.

"¡BASTA YA DE MALTRATO ANIMAL! Es criminal lo que viven a diario. Ellos no pueden defenderse, ellos no llegan solos a un veterinario. Me voy a plantar con todos los animalistas donde sea necesario. Modifiquen el decreto de bienestar animal, pongan mano dura a estos horrores. Estamos agotados de ver tanto. Nuestras casas llenas de animales, nuestros corazones rotos. No se puede con tanto sufrimiento. Casos como este no pueden quedar en impunidad. Justicia, comparte por favor. Este es el animal más sufrido de Cuba. No más maltrato, no más crueldad", posteó Caballero en Facebook.

De inmediato decenas de personas comentaron la publicación y exigieron una modificación urgente del decreto de bienestar animal y sanciones más severas para los responsables de estos actos de crueldad.

"Que triste ver esa foto. Los caballos son víctimas de sus dueños que solo lo ven como una manera de enriquecimiento. Aquí en este país no se preocupa el gobierno por ningún animal. Cuándo veremos una ley que los proteja y que castigue duramente a sus infractores?", comentó una internauta.

"Da pena y dolor cómo sufren los animales en Cuba. La crueldad animal no cesa. Ya es demasiado. Por qué el gobierno no encarcela a las personas que cometen estos actos una y otra vez?", dijo otro.

"Es increíble que existan personas tan desnaturalizadas, cuanto pudo servir a su dueño y ahora lo tiran a a morir al sol, es demasiado fuerte, pobre animalito", sentenció un tercer usuario de la red.

Caballero, quien ha destapado varios casos graves de maltrato animal en Cuba, como la venta de carne de perro en Mayabeque, lleva meses denunciando que los equinos son con frecuencia maltratados por sus dueños ante la mirada cómplice de las autoridades.

En 2022 la activista animalista denunció que un caballo estaba siendo golpeado en plena calle en San José de las Lajas, Mayabeque, y su denuncia obligó a las autoridades a recoger el animal y ponerlo en buen resguardo.

Asimismo, el pasado año la activista animalista cubana Betty Batista se enfrentó al dueño maltratador de un poni, le arrebató al animal y lo refugió en el interior de su propia casa en La Habana hasta que llegaran las autoridades.

La mujer, quien es rescatista, publicó un video en su página de Facebook donde se le vio encarar a los dueños del animal cuando estos fueron a reclamarlo y les dijo que solo lo entregaría si alguno le dejaban un documento oficial para que pudieran ser localizados por la Policía.