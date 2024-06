Cosas de recién llegados: La llaman para los food stamps y cuelga por no saber inglés

Un vídeo colgado en TikTok de una escena de una cubana recién llegada a Estados Unidos ha provocado la risa, la empatía y los comentarios de usuarios que se sintieron identificados.

En el vídeo, que fue subido a la red por la nuera de la señora cubana, se ve el momento en que la llaman para los food stamps y, en medio de nervios e indicaciones de su hijo para que pulsara la opción correcta e indicara que solo se comunicaba en español, decide colgar el teléfono por no saber inglés.

"Cosas de recién llegados. La llamaron de los fustan* y colgó porque no sabe inglés", se lee sobre el vídeo que captura una de las vivencia de cubanos -y seguramente muchos otros inmigrantes- en sus primeros tiempos en Estados Unidos.

El post (compartido por @isaurax30dias) ha generado una serie de reacciones de empatía y humor entre los usuarios de la plataforma, quienes no tardaron en compartir sus propias experiencias similares.

“Imagínense yo llegando a Chicago en 1995 cuando allí hasta para llamar a las compañías no había representantes en español, yo me desesperaba con un diccionario señores, ahora hay cell al menos”; "Todos pasamos por eso"; "Así estamos perdidos con el inglés, qué estrés"; “A mí me llamaron hasta de trabajos yo dije que sabía y luego les colgaba porque casi no entendía nada"; "Pobrecita, se puso nerviosa, así nos pasa a todos"; "Ay Dios mío, los fustán"; "Ay, esa soy yo"; "Literal, qué estrés", se lee entre las reacciones.

¿Y a ti te ha pasado o conoces a alguien que tuviera similar vivencia recién llegado?