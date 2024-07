"Un AX 100 por todo Houston": Cubano presume en TikTok de su nueva adquisición y le llueven los comentarios

Un joven cubano que vive en Houston mostró entusiasmado su más reciente adquisición, una motocicleta Suzuki AX 100, evocando nostalgias de su vida en Cuba.

En el video compartido en TikTok desde su cuenta @jorge_drake1992, que ha generado numerosas reacciones, (casi 7 mil likes en un día y más de 800 comentarios), Jorge presumió con orgullo de su nueva moto "Recuerdos son recuerdos", escribió sobre el material.

"Miren esto mi gente, lo que me acabo de comprar aquí en Houston para recordarme cuando yo vivía en Cuba", comenzó en el vídeo, donde acotó que seguramente tras compartir su post saldrían algunos a decirle que estaba "trayendo el atraso de Cuba, la mierda, el comunismo", opiniones que invitó a pasar por alto y en, su lugar, animó a que cada quien hiciera lo que le hiciera feliz.

"Mi gente, tú cómprate lo que a ti te guste y si te sientes bien así, quieres recordar tus momentos cuando tú vivías en Cuba, tú te compras lo que te dé la gana", añadió.

"Miren esto, nuevecito de paquete, chapa tejana. Dicen que recordar es volver a vivir. Vamos a arrancarlo a ver cómo suena esto. Oh, esto está al kilo mi gente. Vámonos ahora. Mira esto qué rico mi gente. Un AX 100 por todo Houston. Nuevecita de paquete", dice el vídeo donde se le ve, como niño con juguete nuevo, dando un paseo en la moto.

El video no solo ha mostrado la alegría de este cubano, sino que también ha generado un mar de reacciones en TikTok.

Como bien sabía iba a suceder, entre los comentarios hubo reacciones negativas que aludieron, mayormente, a quiénes tenían esas motos en Cuba: "Esa moto es de meta infiltrado"; "Si la usabas en Cuba eras del G2, solo ellos las tenían"; "Bro, mi único recuerdo de eso es cuando venían a buscarme, no quiero ni verlo"; "Suena como una lata de galletas"; "Entonces tú estás recordando que eras oficial del MININT en Cuba porque esa moto las tenían los oficiales del MININT": "Esa son las motos de la Seguridad del Estado"; "Eso es lo que manejan los comunistas chivatones de Cuba …si recordar es vivir tus razones tendrás", comentaron algunos entre los cientos de mensajes.

Muchos otros, en cambio, celebraron su compra y defendieron su derecho a disfrutar de sus recuerdos y de hacer con su dinero lo que quisiera: "Felicidades, aquí con tu dinero tú te compras lo que quieras, no hagas caso"; "Hermano, recordar es volver a vivir"; "Bendiciones y disfruta, el dinero es tuyo"; "Muy bonita tu moto, disfrútala"; "Felicidades mi hermano, recordar es volver a vivir", "Así mismo es brother", "No le hagas caso a nadie, uno tiene que ser feliz y listo"; "Estás súper eso bro, recordando viejos tiempo, quisiera tener una acá"; "Súper linda men, me encanta, haz más videos", le dijeron.

Algunos, además, le expresan sus deseos de conseguir una moto similar y le preguntaron por más información: "¿Dónde puedo conseguir una?"; "Quiero una"; "Hermano, ¿cuánto te costó?"; "¿Dónde la compraste? Soy de Houston".

¿Y tú qué crees?