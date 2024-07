Mipyme en Guantánamo apoya la recogida de basura en las calles

El gobierno de la ciudad de Guantánamo, que repetidamente ha demostrado su incapacidad para gestionar la recogida de desechos sólidos, ha tenido que recurrir a una mipyme para que le asista en esta tarea vital para la salud de la población.

El periodista oficialista Miguel Reyes informó el viernes último en Facebook que la mipyme Transnovoa contribuyó con un camión al saneamiento de la ciudad de Guantánamo, presentando esta iniciativa como un logro de la gestión económica no estatal.

Captura de Facebook / Miguel Noticias

Aunque la publicación presume de una idea que busca la sanidad de la urbe, también pone en evidencia la incapacidad del régimen para gestionar la recogida de desechos sólidos, ya que, si existiera un sistema eficiente, no sería necesaria la participación de un actor económico privado.

También, las imágenes compartidas sugieren que la basura se había acumulado por varios días sin que el gobierno le hubiera encontrado una solución.

Además, indicó Reyes que se recogieron “varias volquetas de basura en el sitio de Cuartel y el 14 Norte” y admitió que la iniciativa forma “parte de la estrategia de saneamiento de la ciudad que tiene la incidencia de varios virus epidemiológicos, consecuencia del mosquito y la insalubridad”.

La provincia de Guantánamo es uno de los territorios cubanos que ha confirmado la circulación del virus de Oropouche en la población, por lo que la contribución de la mipyme Transnovoa forma parte de los esfuerzos desesperados del régimen por controlar esta peligrosa enfermedad en el oriente de la isla.

En la sección de los comentarios, Zulema Matos Columbié opinó que en la actualidad la ciudad de Guantánamo presenta una situación que calificó de “desastre ambiental”, y señaló como causas “esos basureros al aire libre”.

Además, indicó como responsables la falta de depósitos de basura en los lugares de expendio de comida e insistió en que los inspectores del gobierno deben velar por su instalación y mantenimiento.

De igual manera, Marilyn Hamud insistió en que el estado actual de la recogida de desechos sólidos evidencia que “el Estado no puede con todo, no tiene los recursos necesarios para responder a tantas demandas y la situación se torna caótica, no tienen la solución en sus manos y la insalubridad y las epidemias crecen por día”.

Como solución, apuntó que el régimen debería dejar que existiera una mipyme especializada en la recogida de la basura.

Las escenas de basuras acumuladas en las vías públicas se repiten en varias urbes cubanas.

Recientemente, un hombre desmintió que la ciudad de Santiago de Cuba sea una de las más limpias del país, a la vez que mostró y denunció los basureros que pululan en el centro histórico de la urbe.

En el video se escucha la voz de una persona de género masculino que camina por varias arterias de la ciudad a la vez que filma la acumulación de desechos sólidos mezclados con aguas albañales, publicó el comunicador Yosmany Mayeta en Facebook.