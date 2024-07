"Yo fui alcohólico, yo perdí programas en Cuba": Confiesa el locutor Frank Abel tras firmar contrato con Destino Tolk

Esta semana se hizo público el contrato que acaba de firmar Frank Abel con el podcast “Destino Tolk”; sin embargo, el locutor cubano deberá cumplir con algunas reglas mientras forma parte de este colectivo y a raíz de ello hizo algunas confesiones sobre su vida personal.

El influencer dominicano Destino Positivo aclaró que esta es una oportunidad para que Frank Abel, además de desarrollar su carrera en Miami y hacer lo que le gusta, pueda agradecer a los que confían en él y le han brindado su apoyo y muestre a sus detractores que estaban equivocados: “Tú con tu trabajo tienes que demostrarles a esas personas quién eres tú”.

Frank Abel dejó claro que sus mayores motivaciones para emprender esta nueva etapa son su familia que siempre lo han apoyado, sobre todo su madre, y el público que agradece su trabajo: “El mismo propósito que yo tuve cuando entré en la radio con 11 años es el mismo que tengo ahora aquí en Destino, simplemente, dar lo mejor que yo pueda dar para la gente”.

“A partir de ahora yo no quiero que tú te muestres frágil ante el público y ante algunas personas que tienen programas (…) No quiero que muestres debilidad ante nadie, quiero que la gente vea un tipo nuevo (…) Aquí hay que sobrevivir, aquí el más débil se jode, al que la gente ven frágil lo joden. En esta empresa no aceptamos debilidad, aquí nosotros aceptamos personas trabajadoras”, fue la segunda condición que Destino Positivo le impuso al locutor.

En medio de las críticas que ha recibido Fran Abel, tildándolo de drogadicto, alcohólico y problemático, el influencer dominicano dejó claro que en su empresa no pueden aceptar personas que se droguen o que sean un mal ejemplo en la calle: “De tu conducta depende tu trabajo y tu crecimiento”.

“Yo fui alcohólico, yo perdí programas en Cuba no por chivatón, ni por decirle nada malo a mis compañeros, sino por emborracharme y quedarme dormido y no ir, y yo fui en un momento determinado no confiable para directores de radio y de televisión. Yo lo asumo, yo tuve comportamientos violentos referentes al alcohol”, confesó el locutor y añadió que dejó la bebida luego de una promesa que hizo a San Lázaro y llegó a Estados Unidos.

A pesar de las críticas que ha recibido Frank Abel, son muchos también los que aplauden esta nueva oportunidad en Miami y lo siguen considerando uno de los mejores locutores cubanos.