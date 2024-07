Cubano en Estados Unidos se encuentra un oso en su lugar de trabajo: "Esto es increíble"

Un cubano residente en Estados Unidos vivió un inesperado encuentro con un oso mientras se encontraba en su lugar de trabajo. El sorprendente momento quedó registrado en un video que compartió @eleguasitofordache en su perfil de TikTok, donde no ha tardado en viralizarse.

En el video, el cubano se muestra a una distancia prudente del animal mientras este se alimenta tranquilamente.

Durante la grabación, se le escucha decir al cubano: "Caballero, estoy aquí trabajando y miren con lo que me encontré. Miren la escena esta. Mi primo el oso. Me encontré con un oso en mi trabajo. Comiendo en mi trabajo normal. Esto es increíble. Para que luego digan que no se lo conté y que no estaba aquí."

El cubano se encontraba con su compañera de trabajo durante este incidente, que manejaron con calma y hasta con tono humorístico. Aunque cabe destacar que siempre hay que tomar las precauciones adecuadas frente a estos animales, como mantener la distancia y ser prudente.

Después de compartir este video, ya viral, @eleguasitofordache compartió otro momento en el que vemos a un oso, no se sabe si es el mismo que del anterior encuentro, pasear por las inmediaciones de un hotel.