Cubana solicita ayuda para alimentar a los 45 animales bajo su cuidado en La Habana

Yucimí Duarte, una protectora de animales en La Habana, pidió ayuda el jueves último en las redes sociales para poder alimentar a los 45 animales bajo su cuidado en el municipio de Regla.

“Acudo a ustedes pidiendo ayuda para mis animales, 14 perros, 8 gatos y 23 gatos más de la colonia que atiendo, pues ya no tengo de dónde sacar este mes para comprarles comida”, apuntó en Facebook la activista, quien mencionó que atiende un pequeño refugio en Regla.

“Pocas veces pido ayuda, pero esta vez me veo obligada a hacerlo, ya que estuve un mes sin trabajar por dengue y mis finanzas están en código rojo", explicó la protectora, quien pidió ayuda con urgencia, pues ya casi no le quedaba comida para los animales. "Solo me queda comida para hoy y no sé qué más voy a hacer”.

La crisis económica en Cuba, que dificulta la alimentación de los animales bajo la protección de los activistas, a menudo compromete el cuidado de perros y gatos.

Recientemente, en la provincia de Sancti Spíritus solicitaron ayuda para un refugio atendido por dos personas mayores, el cual enfrentaba escasez de alimentos.

La Fundación ARCA Sancti Spíritus publicó un mensaje en Facebook informando que Esperanza y Guillén, a cargo del refugio, llevaban 15 días sin recibir la cuota asignada de alimentos, lo cual motivó su solicitud de ayuda.

En 2023, dos personas mayores enfrentaron una situación similar en La Habana, donde mantenían un refugio en su casa y atendían a un centenar de perros y gatos sin contar con los recursos necesarios para alimentarlos.

Un post en el grupo de Facebook “Super Mamis en La Habana” alertó de la situación y exhortó a las personas que puedan a contribuir con los administradores de la casa-refugio, ubicado en el municipio San Miguel del Padrón.