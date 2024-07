"Qué rico limpiar así": Cubana en Estados Unidos provoca reacciones y nostalgia en TikTok

En TikTok un video de una cubana en Estados Unidos ha captado la atención de muchos usuarios al mostrar cómo limpia su hogar.

En las imágenes, se puede ver a la mujer descalza, utilizando un cubo, agua y un vaso de plástico para limpiar las ventanas y la fachada de su casa.

En el video, compartido por el usuario @marianoaluis, la mujer se ve descalza lanzando agua y jabón sobre las superficies y subida sobre un pequeño taburete para alcanzar mejor las ventanas. El texto superpuesto en el video dice: "Una cubana en Estados Unidos".

"Esto solo pasa cuando eres cubana", escribió al compartir el momento, que ha encantado a muchos usuarios, que han compartido sus propias experiencias y anécdotas relacionadas.

"Ahora se pudren todas las paredes. Nos llaman el terror del carpintero"; "Cómo extraño yo limpiar así, si tiro agua mojo al de abajo"; "No hay sensación más rica que tirar agua por todos lados. Me pasó cuando llegué, barrí un piso de madera y casi me matan"; "Qué rico limpiar así, pero con cuidado que después todas esas paredes y puertas se empiezan a abrir"; "Eso es natural de las cubanas"; "A mí me encanta limpiar así"; "Es lo más rico que existe, muy difícil limpiar sin echar agua y más si es un baño"; "Me encanta limpiar así, pero aquí no se puede tirar agua, aquí limpian casi con la colcha seca"; "Yo no creo en cubana que limpia y por lo menos no echa 10 latas de agua"; "Confirmado, soy la única en el vecindario que salgo con una manguera a mojar todo"; "Tengo una amiga que cuando llegó la pobre no lo sabía y se puso a baldear el apartamento de su hijo en condominio y se le infló todo el piso", comentaron algunos.