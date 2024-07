"No cometas este error": Cubana en EE.UU. con negocio de limpieza comparte valioso consejo

La joven cubana Leidy (@leidy.aragon), quien tiene un negocio de limpieza en Estados Unidos y ha inspirado en la red con su historia de superación como madre soltera emprendedora, compartió en TikTok una anécdota de algo que le había ocurrido con una clienta en una casa.

"No cometas este error", comienza en el vídeo donde relató una situación embarazosa que vivió mientras trabajaba en una casa.

"Nunca hables en casa de tus clientes, la clienta nunca me dijo que hablaba español y adivinen qué pasó, pasó que pasé la pena, la vergüenza más grande de mi vida", dijo en su testimonio donde contó que mientras limpiaba junto a una compañera, esta hizo un comentario despectivo sobre la suciedad de la casa, sin saber que la dueña entendía perfectamente el español.

"La señora no se molestó ni nada, pero me dijo 'si yo la llamé es porque mi casa está sucia, está regada y necesito una limpieza porque para eso les estoy pagando'", continuó Leidy su historia en la que confesó haberse sentido muy avergonzada por el incidente.

"Era para que no les pasara a ustedes. No hablen en casa de los clientes. No obstante, con el tiempo uno va a aprender a valorar el trabajo, uno va a aprender ética profesional (...) son cosas que uno va a ir aprendiendo a lo largo del camino", subrayó en su relato.

En los comentarios muchos agradecieron su recomendación y otros compartieron experiencias similares: "Yo por eso mismo perdí mi trabajo, por hablar de más"; "Aunque no sepan español no hay que hablar mal de quien nos da la oportunidad de trabajar, la señora reaccionó muy bien"; "Ni modos que las llamen y esté limpia la casa, pero de todo se aprende"; "Además que hay cámaras por todos lados"; "Por malos comentarios clientas han cancelado servicios, o sea, si los clientes no ensucian su casa nosotras no tendríamos trabajo", comentaron algunos.