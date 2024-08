Cubana en Florida: "Si no tienes una palanca no consigues el trabajo"

La usuaria de TikTok @jessicaps85, una cubana que lleva 13 años viviendo en Florida, abrió el debate en la plataforma al compartir su opinión sobre la dificultad de conseguir empleo sin tener contactos dentro de las empresas.

"Si tú no tienes una amistad dentro de un trabajo, dentro de una empresa, dentro de un mercado, no te cogen aunque apliques 20 millones de veces en 20 millones de lugares. No te llaman, no te cogen aunque en la página web digan que necesitan trabajadores", dice en un vídeo, grabado mientras conducía.

"Yo no lo entiendo, que los mercados , que los lugares digan que necesitan gente y no te llamen, si no tienes una amistad dentro no puedes conseguir el trabajo, aunque califiques, aunque sea un trabajo para cargar cajas en un almacén, que lo que necesites sea una persona que que tenga disponibilidad física para hacer el trabajo, que no sea nada intelectual que no necesites inglés, (sino) nada más que desempeñar esa función", lamentó en su reflexión en la que reiteró que sin enchufe ni palanca no lograbas el empleo y en la que pidió a otros usuarios que le comentaran sus experiencias.

"Así mismo es Phoenix Arizona"; "Así es, no te llaman"; "Así mismo es, vivo en Georgia y aquí es igual"; "Yo vivo en Las Vegas y funciona así mismo como dices, tienes toda la razón"; "Así es en Tampa, es lo mismo"; "En Miami es igual"; "Así mismo es, yo he aplicado en una pila de lugares aquí en la Florida y no me llaman, es así hay que tener una amistad"; "Yo vivo en Los Ángeles y es igual"; "Así mismo es, no es posible si no tienes alguien olvídate saludo amiguita"; "Es verdad 100%"; "Amiga donde quiera está igual, yo vivo en Las Vegas, NV y está igual",, coincidieron algunos

Otros usuarios, sin embargo, refirieron vivencias diferentes: "Yo viví cinco años en NC y allá tú aplicas y enseguida te llaman"; "Mira, yo viví en Texas, apliqué para trabajar en las escuelas, no conocía a nadie y entré rápido y a los años me mudé a Virginia y llegué, apliqué, a los 5 días ya tenía mi trabajo"; "En Kentucky tú aplicas en los staffing y trabajas y no tienes que conocer a nadie"; "Viví siete años en New Jersey y eso no funciona así, usted aplica y la llaman no necesitas tener a nadie en ese trabajo, llegué hace tres años a Cape Coral y para conseguir un trabajo es bien difícil"; "Bueno, yo estoy en Houston y nunca me ha pasado eso, tampoco nunca he trabajado en lugares donde predominen cubanos, me imagino que es cosa de cubanos"; "En Austin, TX, no tienes que tener palanca y trabajo sobra"; "Ven para California aquí sí es la verdadera USA"

¿Y tú, qué crees de este debate? ¿Has tenido experiencias similares al buscar trabajo?