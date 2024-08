Cubano en USA responde a quien le dice que va a la isla a gastarse el dinero

El tiktoker cubano @el_cubanon_2 ha abierto el debate en la red con su respuesta a un comentario crítico en uno de sus videos que le reprochaba: "No quiere ser esclavo pero vive arriba del camión, lo que a diferencia de los que se lo gastan el dinero aquí él lo gasta en Cuba".

En su video de respuesta, el_cubanon_2 explicó, primeramente que no gasta su dinero en Cuba, pues prefiere ahorrar e invertirlo en sus propios proyectos en Estados Unidos. Además, dejó claro que sus visitas a la isla son para ver a su familia y no para despilfarrar dinero.

"Voy a Cuba cada un año, cada 4 o 5 meses a ver a mis hijos, mi familia, mi hijo, el que me queda", aseguró.

En sus palabras recalcó, además, que prefiere ahorrar y no endeudarse con grandes lujos que no podría pagar: "Nunca en mi vida he podido reunir dos $200,000 aquí. Cuando más, el año antepasado llegué como ciento y pico, y todo se va y se va".

Tampoco pasó por alto el calificativo de 'esclavo' y en su respuesta subrayó que su trabajo como camionero, dueño de compañía, le permite vivir de manera libre y sin grandes deudas: "Un camionero factura no menos de tres o 4 000 pesos. Ahora que están las cosas malas en la semana es imposible que pueda estar mal".

Las reacciones de los usuarios celebraron mayormente sus palabras, su tono pausado y apoyaron su perspectiva: "Tú lo gastas en lo que te dé la gana, eso no es problema de nadie, vive tu vida como te dé la gana"; "Haces bien, ese proyecto lo quieren mucho, pocos lo logran"; "Palabras sabias, bendiciones"; "Tú estás bien, sigue pa'lante"; "Vívela campeón que solo es una, tú vive y deja que la gente hable lo que quiera"; "Tienes toda la razón del mundo, usted es un tipo inteligente"; "Mi hermano, no le des explicaciones a nadie, tú eres buena persona"; "Sabias palabras bro"; "La vida es una sola, disfruta tu dinero"; "El mío, sigue adelante, no pierdas tu tiempo en esos comentarios bajos"; "Estás claro, bendiciones para ti y los tuyos", le dijeron.