Cubano comparte su transformación en solo 9 meses en Estados Unidos

Un cubano en Estados Unidos (@amado.caballero3 en TikTok) ha compartido su impresionante cambio de vida a través de dos fotos que ilustran el contraste entre vivir en Cuba y en USA. En la primera imagen, el hombre aparece en una carreta tirada por un caballo mientras que en la siguiente aparece orgullosamente posando junto a un Hyundai plateado.

El mensaje que acompaña ambas imágenes destaca la drástica transformación: "60 años mi carro en Cuba y en 9 meses mi carro en USA!!!". Este texto refleja no solo el cambio, sino también la diferencia de oportunidades en ambos países.

La publicación ha resonado con muchos cubanos que, al igual que él, han experimentado una transición significativa al emigrar a otro país, dejando atrás las dificultades y limitaciones que enfrentaban en la isla.

"La pura verdad, mis tíos llevan 30 años trabajando en Cuba y no tienen nada. Yo tan solo 5 meses en Estados Unidos y ya tengo de todo y les estoy mandando dinero a ellos. Vale la pena sacrificarse", "Aquí un carro viene siendo una bicicleta en Cuba", "Simplemente la libertad. No tiene precio, felicidades y bienvenido a la libertad" o "Yo también andaba a caballo y en tres meses de llegar aquí me compre mi primer carrito. Felicidades hermano", son algunos de los comentarios que se leen al pie de la publicación.

Además de este cubano, hay otros que se han sumado a este trend, que parece estar cogiendo popularidad entre los usuarios de la isla de la red social.