"No intentes robarle a una cubana": Mujer en Houston pelea con dos ladrones y recupera su mochila

La determinación y un poco de cafeína resultaron ser grandes aliadas de una joven cubana en Houston, quien logró recuperar su mochila robada tras una persecución y una pelea en plena calle con dos ladronas.

El hecho ocurrió a las 10 a.m. en un café del área de Woodland Heights que la joven frecuenta para desayunar y trabajar de forma virtual.

Las imágenes de vigilancia capturaron el momento en que la víctima, identificada como Claudia, estaba trabajando en su computadora y tomando un café afuera de Uncle Bean's Coffee, ubicado en la cuadra 3000 de Houston Avenue.

En un momento otras dos mujeres pasaron caminando y una de ellas rápidamente agarró la mochila, que descansaba en una silla, y donde la joven tenía sus pasaportes estadounidense y cubano.

Sin embargo, las ladronas no contaban con que la cubana era muy rápida y reaccionó de inmediato.

"Si hubiera sido más suave, tal vez no me habría dado cuenta, pero fue muy brusca. Eso me sobresaltó, y fue cuando reaccioné y empecé a correr", explicó la mujer en declaraciones a ABC Houston.

El incidente, captado por cámaras de seguridad, muestra cómo la víctima persiguió a las sospechosas, logra derribar a la que cargaba su mochila y finalmente recupera sus pertenencias en plena calle.

Claudia contó que había visitado la cafetería casi todos los días durante el último mes y medio, y que consideraba la zona un sitio seguro.

"Nunca había pasado nada. Por eso me sorprendió tanto", agregó.

Después del incidente, decidió tomar precauciones adicionales y compró un gancho para asegurar su mochila mientras trabaja.

"La próxima vez, si intentan agarrar la mochila, se llevarán la mesa con ellas", dijo entre risas.

O mejor, "nunca intentes robarle a una cubana", concluyeron en redes sociales los seguidores del canal de noticias.

Las sospechosas lograron escapar, y las autoridades de Houston piden a cualquier persona que las reconozca en el video avisar al Departamento de Policía de Houston.