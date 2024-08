Reacciones a llegada de nuevos vehículos a Empresa Eléctrica: “Lo que hace falta son nuevas termoeléctricas y petróleo”

Por estos días, el régimen cubano anuncia con bombo y platillo la incorporación de nuevos vehículos a las distintas unidades de la Empresa Eléctrica con que cuenta el país. Sin embargo, la respuesta de los cubanos no se ha hecho esperar, mostrando su desaliento ante los continuos apagones.

Provincias como Villa Clara, La Habana, Guantánamo y Santiago de Cuba han sido beneficiadas con la llegada de estos nuevos vehículos, que según el gobierno, “influirán en la optimización de los servicios en las comunidades”.

Captura de Facebook/Empresa Eléctrica Villa Clara

No obstante, no son pocos los cubanos escépticos ante estos arribos, que se quedan en promesas sin soluciones reales.

“Camioneta y sin corriente. Dios mío todo es una mentira, nos tienen engañados, un verano feliz y mentira”, apuntó una internauta en la publicación de la Empresa Eléctrica Villa Clara en Facebook.

En ese mismo perfil otra persona dijo: “Mucho carro, cero combustible y cero corriente”.

“Lo que hace falta son nuevas termoeléctricas y petróleo, luego pasen a comprar carros. También decir que reparen los tendidos eléctricos que están ya en mal estado, uyyyyy como hay cosas por hacer para que funcione todo bien y no hayan averías, impresionante noticia sin dar solución a los problemas que el cubano enfrenta”, resumió una internauta alguno de los males que viven en la isla actualmente.

Otro internauta agregó que “muy bien que hayan carros para ese servicio, pero creo que el gobierno es el que tiene que destinar más recursos para brindar un servicio de calidad y eficiencia, que hasta ahora más malo no puede ser y no es culpa del bloqueo, yo en lo particular no creo mucho esa versión y me disculpan que yo sea sincero pero la verdad se dice”.

Una usuaria enfatizó que “lo que necesitamos es corriente, no carros nuevos, para que ustedes paseen y no resuelvan nada”.

Los reclamos por la inestabilidad en el suministro eléctrico tampoco faltaron en la publicación de la Empresa Eléctrica de La Habana.

Captura de Facebook/Empresa Eléctrica de La Habana

“Cuando van a resolver el problema que tienen con el quita y pon de la corriente en la zona 12 de Alamar, no hay equipos que aguanten eso”, escribió un internauta.

Esta publicación al referir que hacían una inspección de la técnica, una persona le respondió al respecto: “Mucha inspección de la técnica y la inspección y reparación de las luminarias del alumbrado público en las "zonas no priorizadas " para cuándo. Los ladrones y rateros les deben agradecer por facilitarles el "trabajo"”.

La grave situación energética que afecta a los cubanos es un problema recurrente que el gobierno ha sido incapaz de solucionar, a pesar de promesas y supuestos convenios que no llegan a fructificarse.

El régimen prometió reducir los apagones en los meses vacacionales pero a finales de julio dijo que la falta de combustible diésel, unido a un par de averías “imprevistas”, les impedían la estabilidad del servicio eléctrico.

Sin embargo, ellos continúan sin cumplir sus promesas y poniendo la cura donde no está el dolor, mientras siguen solicitando a sus ciudadanos que implementen medidas de ahorro de energía para mitigar los apagones o que vivan con “resistencia creativa”.