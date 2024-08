De Cuba a Michigan: Madre cubana conmueve Tiktok con su historia de gratitud y superación

La creadora de contenido cubana, conocida como DailyN Channel en TikTok, compartió un emotivo video en el que narró su experiencia como inmigrante en Estados Unidos, resaltando los retos que enfrentó al llegar a Michigan.

En su publicación, titulada "De Cuba a Michigan: Mi historia de gratitud y superación", @dailynchannel reflexionó sobre su vida en un pequeño apartamento en Michigan, donde vivió durante varios años

A pesar de las dificultades iniciales, incluyendo el hecho de que parte del apartamento estaba debajo del nivel del suelo, se sintió agradecida por lo que tenían en ese momento, especialmente considerando la situación de la que venían desde Cuba.

En su video, DailyN -que actualmente vive en Orlando- también abordó la importancia de valorar los logros alcanzados y de mantener una actitud positiva, aun en los momentos difíciles.

"Agradezco todos los días a Dios por la bendición de tener el niño que tengo, la familia que tengo, tener a mi familia de Cuba ya conmigo", comentó, destacando cómo ha cambiado su perspectiva hacia una más basada en el agradecimiento en lugar de la culpa o el arrepentimiento.

Los usuarios de TikTok reaccionaron al video compartiendo experiencias similares y mostrando su apoyo a la creadora: "Bendita sea tu familia. Y gracias por tu contenido"; "Yo estuve en Michigan, me faltó poco para mudarme, ¿en qué parte estás?"; "Soy cubana y también vivo en Michigan"; "Me encanta ver lo agradecida que eres y cómo has ido pasito a pasito y que no eres nada creída, tienes unos valores muy buenos"; "Felicitaciones por todo lo conseguido con vuestro esfuerzo"; "Hablas muchas verdades y me da gusto escucharte"; "A mí también me pasó lo mismo de Cuba a Michigan y lo adoro, es un estado hermoso y con buenas oportunidades"; "Saludos también de Cuba a Michigan, aquí llevo ya casi 3 años"; "Todavía estoy tratando de cambiar mis pensamientos así también, siempre siento que me ahogo en un vaso de agua con tantas responsabilidades y nada para mí"; "Nueva seguidora, soy cubana de Camagüey y vivo en Chicago. Bendiciones y siempre para adelante, nunca para atrás", se lee entre las decenas de comentarios.