Chofer de ómnibus se niega a transportar a una anciana enferma en La Habana y el gobierno promete respuestas

Un chofer de ómnibus del transporte público en La Habana se negó a transportar a una anciana enferma y al parecer será sancionado por su actitud.

El periodista Javier Gutiérrez relató en Facebook lo ocurrido con el conductor de un P11, que cubre la ruta desde El Vedado-Alamar, ante la petición de transportar a una señora muy delicada de salud hacia el policlínico Enrique Betancourt Neninger.

"A dos paradas del lugar en que me encontraba (hablando en términos de km) que para nada afectaba la ruta del chofer y éste, al término de sus palabras: 'Amigo, no sé a qué hora salgo, expedición me pone la hora', montó a su copiloto, cerró la puerta y al yo caminar dos pasos, arrancó y se fue", detalló.

Captura de Facebook / Javier Gutiérrez

Según el reportero, el post inicial, que ya no está disponible en la redes, generó gran malestar y descontento ante la actitud del conductor.

"El propio ministro Eduardo Rodríguez Dávila leyó la publicación y viabilizó la denuncia", subrayó.

El director de Transporte en la provincia, Leandro Méndez Peña, envió su respuesta ante lo que calificó de "penosa e inhumana posición" del chofer la empresa al no asistir a una mujer con una situación crítica de salud.

"Nos han contactado autoridades del PCC, el Gobierno Habana y el propio Ministro del Transporte, pues se suman a la indignación de lo ocurrido y se exige un análisis. La difícil situación que presenta la empresa no guarda relación con maltratar o faltar al valor humano de asistir a un cubano que lo necesite, no nos puede representar solo un chofer técnicamente dicho, sino un verdadero servidor público. Ya estamos en contacto con la dirección de la Terminal de Ómnibus de Alamar para dar respuesta ante lo sucedido", señala el mensaje.

"Un mal actuar no puede caracterizar el trabajo de todo un Ministerio o, un sector, existen muchos, que luchan a contracorriente ante la dificultades que hoy enfrentamos", añadió.