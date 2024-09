Estados Unidos y la Unión Europea condenan orden de detención contra Edmundo González Urrutia

El gobierno de Estados Unidos y los países que integran la Unión Europea (UE) condenaron la orden de detención emitida por el régimen fe Nicolás Maduro contra el presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia.

“En lugar de reconocer su derrota electoral y prepararse para una transición pacífica en Venezuela, Maduro ha ordenado ahora la detención del líder democrático que lo derrotó abrumadoramente en las urnas”, afirmó el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian A. Nichols.

En su declaración, publicada en sus redes sociales, el funcionario subrayó que “Edmundo González ha promovido la reconciliación nacional” en Venezuela, una actitud diametralmente opuesta a la exhibida por el régimen de Maduro, que alimenta la polarización, la violencia y el enfrentamiento entre los venezolanos.

Por todo ello, Nichols aseguró que Estados Unidos se suma “a la creciente lista de socios internacionales que condenan esta orden de arresto injustificada”.

Este lunes la Fiscalía de Venezuela emitió una orden de arresto contra González Urrutia, rival de Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio, catalogadas por la oposición y amplios actores internacionales como un fraude del chavismo.

La solicitud fue hecha pública en redes sociales y se circuló luego de que González no acudiera a su tercera citación en el Ministerio Público, la cual habían convocado para el pasado viernes 30 de agosto a las 10:00 a.m., hora de Caracas.

El Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, también expresó su rechazo ante la ola represiva de Maduro contra el legítimo ganador de las elecciones y presidente electo por los venezolanos.

“Rechazo categóricamente la orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia y exhorto a las autoridades venezolanas a que respeten su libertad, integridad y derechos humanos. Basta de represión y acoso a la oposición y la sociedad civil. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada”, señaló Borrell este martes en la red social X.

Entre los delitos enumerados por la Fiscalía contra González Urrutia se encuentran la usurpación de funciones, el forjamiento de documento público, la instigación a la desobediencia de las leyes, la asociación para delinquir y conspiración.

El excandidato niega todos esos cargos que recoge el documento escrito por el fiscal Luis Ernesto Dueñez Reyes.

Sobre esta acusación se pronunció la líder opositora María Corina Machado a través de X: "Han perdido toda noción de la realidad. Amenazando al Presidente Electo sólo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González. Serenidad, coraje y firmeza. Avanzamos."

Tras la publicación de los resultados electorales en la página web “Resultados con VZLA”, que pertenece a la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la Fiscalía le atribuye los ilícitos por publicar actas de los comicios que mostraban que eran vencedores cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó como ganador a Nicolás Maduro.

A mediados de agosto, el gobierno de Estados Unidos calificó de "clarísimo" el informe de Naciones Unidas (ONU) que cuestionaba la legitimidad del proceso electoral en Venezuela.

En una publicación de X, Nichols dijo que "el informe de la ONU es clarísimo: las autoridades electorales venezolanas no cumplieron con las medidas básicas de transparencia e integridad, no siguieron las disposiciones legales y reglamentarias nacionales, y no realizaron auditorías postelectorales".

El informe preliminar de la ONU sobre las elecciones en Venezuela señaló graves irregularidades en el proceso electoral que culminó con la proclamación de Nicolás Maduro como presidente.

Entre las críticas más destacadas, el documento subrayó que "el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas".

Días más tarde, los ministros de la UE acordaron no reconocer la victoria de Maduro. Si bien los cancilleres no lograron un consenso para reconocer el triunfo de la oposición, sí coincidieron en que no tienen elementos para creer que Maduro ganó los comicios.

"El Consejo decidió que Maduro no tiene legitimidad democrática como presidente. Seguirá siendo presidente de facto, sí, de facto", subrayó Borrell.

"Como no hay actas y no hay verificación, y tememos que nunca la habrá, no podemos aceptar la legitimidad de Maduro como presidente electo", aseguró.