Cubano vendiendo granizados en las calles de Hialeah causa furor en TikTok: "Ya estamos trayendo a Cubita para Miami"

El video de un cubano vendiendo granizado por las calles de Hialeah se ha vuelto viral en TikTok después de que el usuario @nald0rey lo compartiese en su cuenta de la red social, donde el cubano que graba se anima a comprarle unas granizados al señor para recordar las costumbres de la isla.

En el video se puede ver el triciclo decorado de colores con todos los ingredientes expuestos para preparar los granizados para todos los que quieran refrescarse.

Ante las imágenes se han rendido decenas de cubanos que han aplaudido la actitud del señor de buscarse una vida en Estados Unidos.

"Dios bendiga a ese señor que está luchando", "Tuve una en Cuba, bendiciones para señor", "Ya me extrañaba que eso no existiera en Hialeah, Dios lo bendiga", "Ya estamos trayendo a Cubita para Miami. Bendiciones, a ver si así no extrañamos tanto nuestras costumbres", "Bendiciones, los cubanos la luchamos donde sea", "Muchas bendiciones para este señor que mira con su edad con toda la actitud sale a luchar la vida. Lindo detalle el tuyo también por la cooperación, los cubanos somos auténticos sin duda" o "Se me enternece el corazón cuando veo estas cosas", son algunos de los comentarios que le dijeron.