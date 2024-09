Cubano en Uruguay compra suavizante de ropa para "oler como un yuma"

Un cubano residente en Uruguay acudió a un mercado junto a su madre en busca de suavizante de ropa, con el propósito, según sus palabras, de “oler a yuma”.

En TikTok, Yudiel (@yudielkaren1) publicó un video donde escogen dos pomos de suavizante de ropas: “Cuestan 89 pesos nada más, hay de mayor precio, pero este es el más económico y dicen que da un buen olorcito a ‘yuma’”.

Entre risas, el joven y su madre rieron porque también decidieron comprar un jabón, por 189 pesos, del cual afirmaron también les daría “olor a yuma”.

El conocido mito del “olor a yuma” en Cuba se remonta a décadas atrás, cuando solo unos pocos tenían familiares en el extranjero, y al visitarlos, su ropa y los regalos que traían desprendían un aroma distintivo que los cubanos rápidamente asociaron con el exterior.

Desde entonces, no pocos cubanos que han logrado escapar del régimen, buscan en el exterior el famoso aroma.

Algunos lo encuentran, como el caso de la cubana Malia Llovet (@maliallovetg) residente en Uruguay, que explicó en TikTok que el “olor a yuma” es aquel que a los cubanos “les recuerda el familiar que viene del extranjero a visitarnos y tenía ese olor”.

“Después de años y años de investigaciones, y de preguntarle a todos mis familiares, a mis amigos, a todo el mundo, llegué a la conclusión de que este, es el famoso ‘olor a yuma’”, señaló la muchacha al tiempo que mostraba unos productos para lavar las ropas.

“El ‘olor a yuma’ existe y es esto”, señaló la cubana sosteniendo varios pomos de suavizante de ropa.

Otros, como Lisandra, @lis_blonde en TikTok, cuando llegó a Estados Unidos, afirmó que el “olor a yuma” simplemente no existía.

"Soy cubana recién llegada a Estados Unidos y por supuesto el olor a yuma no existe o no se siente. Por supuesto la gente que venía a Cuba yo les veía blancos y aquí los veo normales. Por supuesto te topas a cada gente despeinada y con mal aspecto, el punto es que en las redes sociales desde Cuba parecen princesas sacadas de cuento. Por supuesto que no tengo trabajo", comenta en el vídeo esta cubana.