Cubana reflexiona sobre las costumbres de los recién llegados a USA: "Es una tarea que tenemos pendiente"

Una cubana que reside en Florida compartió una reflexión en TikTok basada en una experiencia con una persona recién llegada a Estados Unidos.

En su video, Carelis Conde (@carelisconde) relata cómo un familiar recién llegado al país apareció en su puerta sin previo aviso, llamándola para que le abriera. Sin embargo, ella no se encontraba en casa y, con tacto, le explicó que en Estados Unidos es costumbre avisar antes de visitar, preguntando si es un buen momento. A pesar de su explicación, el familiar se molestó y colgó el teléfono.

"Esta es una de las tantas tareas que tenemos pendientes los que emigramos: respetar los horarios. Tener en cuenta y no disponer del tiempo ajeno y que no siempre eres bienvenido, sin importar que seas familia o no", comentó la cubana.

“Quizás hoy eres quien llega sin avisar, pero mañana serás el que, como yo, recibe la visita sin previo aviso”, dijo en su reflexión, subrayando que el tiempo y la experiencia enseñan lecciones que no siempre se pueden expresar con palabras.

"A todos los que emigramos nos toca aprender que lo que dejamos atrás no es solo familia y amigos, también costumbres. ¿Te ha pasado?", concluyó esta cubana en su video, generando diferentes opiniones en el tablón de comentarios, donde algunos compartieron que ellos reniegan a dejar atrás esa costumbre, mientras que otros están de acuerdo con lo que dice Carelis.

"Ahora se creen americano y todavía son sin papeles, ya el cubano perdió el calor la alegría el abrazo de la familia o un amigo… que me importa a mi si avisa, esas son cosas complementarias", "Es así, y nosotros los cubanos tenemos esa mala costumbre", "Yo vivo aquí hace 54 años, nunca me ha molestado que me toquen la puerta un familiar o una amistad sin antes avisarme. Claro está que la mayoría de las veces nos llamamos porque vivimos muy lejos", "Yo no lo hago, no me molesta que llegue cualquiera sin avisar, pero respeto quien se ajuste a esa costumbre de aquí. Intento no perder la espontaneidad criolla. A veces nos distanciamos demasiado", "Tienes mucha razón y lo peor es que creen que ellos están en lo correcto, que los que ya aprendimos que el tiempo es oro y no siempre estamos para perderlo, somos fríos y materialistas" o "Eso es correcto pero muchos no lo entienden", son algunos de los mensajes que se leen junto al video.