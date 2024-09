Madre cubana pide desesperada un trabajo en Miami: "He tocado todas las puertas"

Diairys Lorente, una madre cubana que vive en Miami, está desesperada porque hace cuatro meses se quedó sin trabajo y no ha encontrado nada más a pesar de sus múltiples gestiones.

Diairys vive sola con su hija pequeña en Tamiami, un lugar de Miami-Dade, y asegura que perdió su empleo de home health aide (asistente de atención médica domiciliaria) por una injusticia.

"He tocado todas las puertas, ya no sé cuántas libras he bajado de los pensamientos y la preocupación. Ya el carro me lo van a llevar. He tocado puertas donde quiera, le he llorado a la gente por un trabajo para no ir para la calle con mi hija. No hay trabajo", afirmó entre lágrimas.

"El peor miedo mío es tener que ir para la calle con mi hija. Esto es terrorífico lo que está pasando en Miami. Ya no me queda dinero con qué pagar, no sé qué voy a hacer", agregó.

La mujer aseguró que cree en Dios y que no deja de pedirle todos los días.

"Trato de disimular para que mi niña no se dé cuenta de la realidad que estoy viviendo, pero me parece que se va a dar cuenta porque me estoy cayendo, me estoy desplomando. Ya no sé de qué palo aguantarme", aseguró.

Miles de personas le escribieron dándole algunos consejos y solidarizándose con ella.

Entre las sugerencias que recibió estuvo escribirle al tiktoker Dairon Cano, quien se ha hecho muy popular por ayudar a compatriotas que atraviesan situaciones complicadas en Miami.

Otros le dicen que no decaiga y siga luchando, que Dios no la abandonará, y varios le recomiendan que en cuanto tenga algo de dinero se vaya de Miami y hasta de Florida.

No pocos le preguntaron su número de Zelle para enviarle dinero.