Residentes de la provincia cubana Sancti Spíritus denunciaron este miércoles que la falta de personal médico en las consultas de Urgencia del Hospital Camilo Cienfuegos se ha vuelto insostenible, especialmente durante las noches, donde los pacientes encuentran las consultas vacías o deben ser atendidos por residentes que no ofrecen diagnósticos seguros.

"Llegar al hospital provincial en horas de la noche para verte con un médico es difícil, pues la mayoría de las consultas están vacías, ya que están o comiendo o en las salas, y tienes que esperar hasta que decidan bajar", explicó la paciente Irina Calero Suárez, residente en Olivos III, al Centro para la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

El problema se agrava con el reciente aumento de casos graves de dengue en la población pediátrica de Sancti Spíritus, donde la falta de atención adecuada puede tener graves consecuencias.

"Cuando llegas al cuerpo de guardia por las noches te encuentras dos problemas, que el médico no esté y que cuando puede atenderte sea un estudiante de 4to o 5to año de la carrera, quien aún no se ha graduado y no pueda darte un diagnóstico seguro de tu problema de salud", relató Aldo Carballo Conde, residente en el Reparto Colón.

La isla enfrenta una crisis de salud interna no solo por el aumento de enfermedades que se han convertido en endémicas, sino también por la salida de su sistema de Salud de miles de médicos en el contexto de la crisis migratoria y por la exportación de otros tantos a través de las misiones del régimen.

En 2022 más de 12,000 galenos de la isla salieron del Sistema de Salud Pública de Cuba, donde la infausta crisis del sistema sanitario ha obligado a muchos doctores a renunciar a su profesión. También salieron unos 7,414 enfermeros, 3,246 estomatólogos y 4,579 técnicos.

Además el régimen cubano tiene 3,800 médicos trabajando en México y miles más distribuidos en diferentes países como parte de las brigadas por las que cobra altas sumas.

Este tipo de "cooperación" ha sido criticada como una forma de financiar al gobierno cubano, que, a su vez, ignora las carencias de su propia población.

Muchos cuestionan adonde van los ingresos generados por esas misiones, pues la precariedad en los hospitales de la isla hace que muchos cubanos prefieran permanecer en casa antes que enfrentar la crisis en las instalaciones sanitarias y la falta de atención médica.

La prensa oficial, en lugar de abordar la crisis de insumos y medicamentos en los hospitales, elige culpar a la población por no buscar atención, señaló ICLEP.