Otaola cuenta nuevos y jugosos detalles sobre su propiedad millonaria en playa de Melbourne

Alex Otaola se robó la atención de los cubanos en las redes sociales esta semana cuando contó, en vivo, que se había comprado una propiedad millonaria en una hermosa playa privada de Melbourne.

"No solamente me compré el rancho. También me compré la casa en la playa de Melbourne. Es un hecho, y ya usted debe saberlo. (...) Para los que no podían dormir por un rancho y cuatro vacas. Oye... ¡Ahora tengo hasta delfines!", dijo el influencer y estalló en risas.

La noticia despertó el interés de la audiencia cubana en Estados Unidos y disparó las visitas a la web de la casa en la playa de Otaola. En uno de sus shows recientes compartió jugosos detalles sobre esta propiedad y explicó brevemente cómo logró adquirirla.

Otaola dijo que llevaba un tiempo interesado en comprar esta casa, pero negoció el precio y esperó con paciencia a que llegara la mejor oferta.

El negocio ya está cerrado, es el nuevo propietario. Sin embargo, se guardó como secreto el precio final que pagó por esta residencia que tiene tres apartamentos independientes, en primera línea de playa.

Mantuvo el contrato del ama de llaves que trabajaba para la propietaria anterior. Esta casa no será la residencia permanente de Otaola sino un negocio para alquilar a vacacionistas que deseen disfrutar de la belleza natural de Melbourne y en particular de la playa privada.

Los apartamentos son pet friendly. Puedes alojarte con tus mascotas, y disfrutar con ellas del mar. Otaola advirtió que, por ser una playa donde se protege la vida silvestre, en particular las tortugas que allí anidan, hay restricciones para bajar con los perros hasta la arena en la noche.

Entre los proyectos del influencer está incluir un jacuzzi para sus clientes, para que puedan relajarse en los días de vacaciones en Florida.

Otaola asegura que las primeras reservas ya están al caer y pidió a las personas que no ocupen la casa todo el año porque él también quiere disfrutar de su propiedad millonaria en la playa de Melbourne.

Esta conocida playa está en el condado de Brevard, en la costa atlántica de Florida. Tiene arenas doradas, aguas cristalinas y algunas zonas son totalmente salvajes.

El influencer tiene toda la razón cuando asegura que con frecuencia podrá amanecer con vistas al mar, y observar delfines, manatíes, y hasta tiburones. Es una playa muy frecuentada por amantes de los deportes acuáticos y por bañistas osados, como el nuevo propietario en la zona.