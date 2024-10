Cubanos estallan por los apagones: "El derecho a vivir se está desvaneciendo"

"Cada día es un sufrimiento. Los niños no pueden dormir, no hay luz, no hay agua, no hay nada", protestó una madre poniendo de relieve el impacto emocional y físico de los apagones en los sectores más vulnerables de la población, como los niños y ancianos.