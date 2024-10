Cubanos reaccionan al apagón masivo: "¿Hasta cuándo?"

Cubanos Foto © CiberCuba

Cientos de lectores de CiberCuba han reaccionado indignados al nuevo anuncio del Ministerio de Energía y Minas de Cuba (MINEM) sobre la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), resultado de la salida de servicio de la termoeléctrica Antonio Guiteras.

Este evento provocó un apagón masivo en todo el país que ha disparado el descontento de la población, que ya pasa apagones de hasta 20 horas consecutivas.

En apenas 39 minutos más de 3000 lectores reaccionaron a la publicación de la noticia en Facebook y dejaron más de 1100 comentarios como "¿Hasta cuándo?" y "Esto es un crimen contra mi gente". Las respuestas a la publicación reflejan el descontento generalizado. Algunos exigen un cambio de sistema, apuntando que la actual situación es insostenible.

"Qué falta de respeto tan grande, un país entero sin electricidad, que entreguen el país y se larguen que Cuba lo que da es pena, como la han destruido y no solo la Isla que se cae en pedazos sino y lo más triste su gente, el pueblo que es el que sufre", dijo un internauta.

Publicación en Facebook

"Excelentes malas noticias! a ver si la gente acaba de entender que la solución es salir todos a la calle a cambiar el sistema, el comunismo es esto, miseria y necesidades", subrayó un segundo.

"Que hagan una encuesta por casa. Por CDR. Por escuelas. Por centros de trabajos. Que de hecho ya casi todos los trabajadores están en sus casas. Los niños no pueden ir a la escuela. Revisen quien quiere seguir con ese sistema fracasado", recomendó otra.

"Esto es sin palabras, no sé adonde vamos hasta cuando son tan pero tan autosufisientes que no se dan cuenta que no pueden con un sistema que está obsoleto ,dejen a los más jóvenes gobernar el país con otra mentalidad y verán como todo fluye".

"Qué falta de respeto y los barrigones de los dirigentes seguro están sin luz también", cuestionó una internauta.

"Todavía se va la Guiteras con una visa humanitaria", remató otro cubano.

El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, admitió la gravedad de la crisis durante una reciente comparecencia en medios estatales, señalando que no se prevén soluciones a corto plazo. No obstante, se anunció la llegada de combustible que podría mejorar la situación.

El descontento entre los cubanos ha ido en aumento, con apagones que en algunas áreas superan las 20 horas diarias. Mientras tanto, la población enfrenta no solo cortes de luz, sino también dificultades en áreas esenciales como la alimentación y la salud. "No queremos más información, lo que necesitamos son soluciones", clamaron los usuarios en las plataformas sociales.