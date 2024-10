Incendio en apartamento de Alamar en medio de apagón masivo

Este domingo, en medio del apagón masivo en Cuba, se incendió un apartamento en la zona de 23 Alamar, en La Habana, luego de que la familia residente en la vivienda intentara cocinar con leña ante la falta de electricidad.

Un video difundido en TikTok por la internauta Lidia Rodríguez precisó que en el momento del siniestro había dos niños en la casa, y que afortunadamente no hubo heridos como consecuencia del incidente.

En las imágenes se ve humo saliendo del apartamento, así como la intervención de los bomberos en medio de la expectación de vecinos y de otros testigos.

En el apartado comentarios de la publicación, algunos internautas catalogaron de locura cocinar con leña dentro de una vivienda, pero otros entendieron la desesperación por no tener comida que darle a sus hijos, y aseguraron que la verdadera culpa es del gobierno.

"Solo ellos saben lo que están pasando, es duro mi gente"; "No se pueden culpar, ellos estaban haciendo comidas a sus hijos, no es fácil, al que hay que culpar es a todos los dirigentes y al presidente"; "Y den gracias que había agua"; "Ellos no son los culpables, es el gobierno, los pobres, mi Dios", fueron algunos comentarios.

Una internauta relató otra historia tremenda. Contó que a su hermana se le quemaron sus muebles tratando de hacer humo para los mosquitos mientras no tenía corriente en su casa, y que gracias a la oportuna intervención de vecinos no ocurrió desgracia.

La Empresa Eléctrica de La Habana dio a conocer que al cierre de las 1:00 de la tarde de hoy, 759,634 clientes, de 290 circuitos, ya tienen servicio eléctrico en la capital, lo que representa el 88,12 % del total.

También informaron que de las diez fuentes principales de abasto de agua en la capital, siete se encuentran con servicio y se continúa trabajando de forma ininterrumpida para incorporar las que faltan.