Cubanos rechazan iniciativa de aplaudir a la UNE: "Basta de desviar la atención"

Tras la sincronización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) luego del colapso ocurrido el pasado viernes, el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso intentó viralizar una iniciativa para que, a las 9:00 pm, los cubanos aplaudieran en agradecimiento a los trabajadores que lograron la reconexión. Sin embargo, la “propuesta” fue duramente criticada en las redes sociales.

En su publicación en Facebook, Alonso pidió hacer viral “la iniciativa de esta noche, a las 9, aplaudir a quienes, pese al apagón, lograron reconectar el Sistema Eléctrico Nacional”.

Captura Facebook / Lázaro Manuel Alonso

El periodista oficialista pretendía retomar una práctica similar implementada en Cuba durante la pandemia de COVID-19, cuando se aplaudía en agradecimiento a los médicos por su dedicación a pesar del colapso del sistema sanitario.

Aunque Alonso no permite comentarios de personas que no sean sus amigos, estos últimos expresaron su desacuerdo. Erlan Pupo Carmenaty dijo: "Yo creo que no es el momento de aplaudir, todavía hay mucho que hacer sobre todos en Guantánamo".

"Pero bueno, ese es su trabajo, ahora resulta que nos hicieron un favor o resulta que ellos arreglaron el problema que ocasionó alguien más cuando la electricidad no debería faltar nunca, porque es una necesidad, no un privilegio", apuntó Gregor Darroman.

José Angel Zambrano ironizó: "Que aplaudan los habaneros porque yo sigo en las mismas".

"Yo entiendo el esfuerzo encomiable de esos hombres y mujeres: ¡Es algo inaudito en el mundo conseguir generación eléctrica en los restrojos y viejos armatostes que tiene Cuba! La verdad, los trabajadores de la Empresa Eléctrica son dignos de lástima. Pero ya pedirle un aplauso a un pueblo que ha tenido seis o siete horas de luz en toda una semana me parece lo más rocambolesco que he escuchado en mucho tiempo. ¡Hasta qué punto hemos llegado, Dios!", recalcó Eduardo Grenier Rodriguez.

Aquellos que no pudieron expresar su desacuerdo en el perfil de Alonso optaron por hacerlo en sus propias cuentas. La activista cubana Yamilka Lafita, conocida en las redes como Lara Crofs, respondió de manera irrefutable: “¿Sabes por qué yo no tengo nada que aplaudir? Sencillo: en Guantánamo fallecieron 7 personas entre ellas un niño de 5 años y hay más desaparecidas”.

Captura Facebook / Lara Crofs

“A los trabajadores de la empresa eléctrica mis felicitaciones por cumplir con su trabajo” dijo. Y finalmente recalcó: “Coherencia. Basta de triunfalismo caducos y decadente, en Cuba no hay nada que celebrar”.

El crítico cubano de arte contemporáneo, Jorge Gómez de Mello, también respondió de manera contundente a la iniciativa de Alonso: “No hay nada que aplaudir en un país que acaba de colapsar. A los trabajadores del sector eléctrico todo mi respeto por su sacrificio, pero ellos no son héroes, son víctima igual que el resto de los cubanos, y a las víctimas no se les aplaude”.

Captura Facebook / Jorge Gómez de Mello

Además, consideró que la “propuesta” del periodista oficialista es una forma de “desviar la atención hacia triunfalismos sin sentido”.

Además, añadió: “Debería darte vergüenza. Asume tu profesión con decoro que ya estamos cansados de tanta manipulación babosa, y sobre todo; un poco de respeto, muchacho, que este país está sufriendo”.

El periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada también repudió la iniciativa: “Yo no voy a aplaudir a nadie, ni me voy a sumar a este circo”.

Captura Facebook / José Luis Tan Estrada

“Si tengo que aplaudir, lo haré por el pueblo cubano que hace 65 años que está inventando cómo sobrevivir en una Isla en total oscuridad”, recalcó el también activista.

En su respuesta, Tan señaló los héroes que han sido invisibilizados por el régimen cubano: “Lo haré por lo más de MIL presos políticos, esos valientes que, en un momento de sus vidas arriesgaron su libertad por todo un país. Lo haré por esos periodistas independientes, activistas, artistas, disidentes, que tanto, dentro como fuera de Cuba, todos los días arriesgan su libertad por todo un país. Lo haré por esas madres, padres, abuelos, que todos los días se enfrentan a la titánica odisea de mantener una casa, una familia, de respirar”.

Por último, dijo: “No solamente los trabajadores eléctricos merecen aplausos, sino, todos los trabajadores en Cuba, ya que lo hacen sin recursos, sin resguardo y sin seguridad”.