Descemer Bueno vuelve a ver a su madre tras cuatro años sin ir a Cuba

El músico cubano Descemer Bueno Martínez se reencontró con su madre tras cuatro años sin poder viajar a Cuba por razones políticas.

“Aquí estoy con mi madre después de cuatro largos años sin poder visitar mi patria. Gracias Dios mío por darme la oportunidad de volver a verla”, expresó el artista en sus redes sociales.

Con un video en el que se le ve abrazar y besar a su madre, el músico compartió con sus seguidores un momento especial, en el que hizo realidad un anhelado reencuentro. Se desconoce el lugar dónde madre e hijo se volvieron a encontrar.

Mercedes Martínez, su madre, siempre ha estado presente en las palabras de Descemer, un artista que sufrió el destierro que impone implícitamente el régimen a todos aquellos que se atreven a alzar su voz para denunciar la dictadura y la falta de derechos y libertades en Cuba.

En septiembre de 2023, Descemer estrenó una emotiva y conmovedora canción dedicada a su madre y a las personas que han permanecido cerca de pacientes con Alzheimer.

“Mercedes va dedicada a mi mamá y a todas las personas del mundo a quienes el Alzheimer les ha robado tanto. Ojalá esta canción sea una brisa fresca en medio de la angustia y la desesperanza”, escribió el artista en su Instagram al anunciar el estreno de la canción homónima.

En otra publicación, tras el lanzamiento, Descemer añadió una frase que incluyó en la letra: “Mercedes no sé cómo agradecerte todo lo que soy”. En más de una ocasión el compositor cubano ha hablado de su mamá, de quien la separa la distancia geográfica y la enfermedad que padece.

“Hoy es tu cumpleaños mi negrita linda y no sabes cómo te extraño, siempre fuimos tú y yo, nos teníamos el uno al otro y ahora con la distancia y el Alzheimer, la maldita política y los sucios politiqueros y gobernantes, sería un milagro poderte besar la frente”, dijo el músico en septiembre de 2020.

El artista dijo en una oportunidad que lo que más lamentaba de haber hablado de política es justamente el no haber podido volver a Cuba para ver a su madre enferma. "No sabes las ganas que tengo de verte, de abrazarte y darte un beso, pero te fallé el día que rompí el silencio", dijo a su madre en mayo de 2022.

"Lo que más me interesa decirle a los músicos que viven en su propio universo y a todos aquellos que son conocidos ya sea en Cuba o fuera de Cuba es que para llegar a tocar las oportunidades que da el mundo, afuera, tienen que dejar de reírse cuando lo que hay es que llorar; tienen que dejar de callar cuando lo que hay es que decirle a la gente, de la mejor manera, que ya basta", dijo en febrero de 2021 el músico entrevistado por CiberCuba.

Consciente de lo difícil que resulta en Cuba tomar esa decisión, que personalmente él tomó pese a que eso le condenaba a no poder viajar a Cuba, el artista habló de la enfermedad de su madre.

"Es algo bien difícil. Mi mamá tiene Alzheimer y verdaderamente no sabe lo que está sucediendo. Uno se decide a dar pasos a veces en la vida. Ella se perdió, aunque físicamente está ahí y recibe el cariño de las personas que la cuidan. Pero desgraciadamente, si me preguntas si yo, hoy en día me arrepentiría de haber hecho esto sólo por seguir participando de esta relación familiar tan bonita que hemos tenido en todos estos años, yo creo que ya hoy en día no lo haría, para nada. De nada me arrepentiría. Estoy resuelto a saber que nunca más volveré si sigue allí esa dictadura", recalcó.