Cubanas en Tampa muestran el montaje de su food truck: "Apenas llevamos dos años en EE.UU."

Dos cubanas residentes en Tampa, Florida, con solo dos años de vivir en Estados Unidos, se aventuraron a montar un food truck, una experiencia que han compartido en las redes sociales para inspirar a otros compatriotas.

Una de ellas, que sirve también de “anfitriona” en cada episodio publicado en TikTok (@lacalientefoodtruck), explicó que esta historia es de superación: “Con solo dos años en Estados Unidos comenzamos nuestro propio negocio de food truck en Tampa”.

De sus aspiraciones, señaló que tienen el sueño de ser el food truck más grande Florida y llegar a tener una cadena por todo el país.

Además, mostró total certeza del éxito de su emprendimiento porque “los sueños, acompañados por un plan de trabajo, se convierten en metas palpables”.

“Con el apoyo de ustedes, Tropic on the go ‘La Caliente’, acaba de empezar”, apuntó la muchacha, insinuando que este podría ser el nombre del negocio que recién inicia.

Entre detalles del joven emprendimiento, reveló en otro video que el food truck fue importado.

“Ahora sí”, exclamó con gran entusiasmo la joven cuando tuvo delante de sus ojos por primera vez el camión en el cual venderán comida en Tampa.

El capítulo 3 del nacimiento de este nuevo negocio abarcó la colocación del food truck en el lugar final.

La cubana confesó que “a mano limpia” tuvieron que colocar el camión, pues resultó imposible hacerlo con el vehículo que emplearon para transportarlo.

“Una vez en el sitio se pudo abrir por primera vez y ver todas las cosas que tenía dentro”, apuntó en el video que mostró todo el proceso de anclaje.

La última publicación de estas jóvenes emprendedoras, correspondió al paso de sacar todo y comenzar el montaje.

Comentó que compraron el food truck con todo adentro, y en este paso debieron limpiar cada equipo o pieza antes de ser instalada.

Reveló que toda la mercancía llegó en barco, y, sin embargo, no sufrió daños ni presentó faltantes.

Aunque en ninguno de sus videos han indicado la ubicación exacta donde venderán sus productos en Tampa ni han especificado el tipo de comida que ofrecerán, la joven aseguró que seguirán compartiendo detalles de su aventura de montar un negocio desde cero en Estados Unidos.