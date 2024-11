Luego de la reciente entrevista en el podcast “Destino Tolk”, en la que Dayamí La Musa mencionó que no colaboraría con Seidy La Niña, La Diosa ni Señorita Dayana, la cantante cubana realizó un directo para aclarar sus palabras y frenar la polémica generada en las redes sociales.

En sus declaraciones, Dayamí subrayó que no tiene problemas personales con ninguna de las mencionadas y explicó que su negativa no buscaba crear conflictos ni ofender a sus colegas.

"Hay una pila de mujeres antes que yo y que marcaron tendencia", aclaró la artista, destacando que sus comentarios no iban dirigidos en contra de La Diosa, Seidy La Niña o Srta. Dayana, sino que simplemente fue su opinión ante una pregunta directa en el podcast. Explicó que al negarse a elegir a una de las tres para una colaboración, buscaba evitar que cualquiera de ellas se sintiera menospreciada.

Dayamí también reveló que en su momento Seidy La Niña se le acercó para grabar un tema juntas y que su equipo incluso le envió una propuesta musical, aunque el proyecto no avanzó. Además, explicó que tras la entrevista, La Diosa le contactó molesta, pero ambas lograron aclarar el malentendido, originado, según Dayamí, porque "pusieron los pedazos que quisieron para calentar y cada uno lo interpretó como quiso".

"La Diosa me llamó, super insultada porque sabes como se pone esta gente para calentar. Ella me explicó su parte y como se dieron las cosas y se aclaró. No tiene nada que ver con La Diosa, ni con Seidy ni con Dayana. Simplemente fue mi opinión. Creo que tengo todo el derecho", dijo Dayamí La Musa.

La intérprete reafirmó su respeto hacia todas las artistas del género y recalcó que no desea crear polémica en redes sociales ni verse involucrada en conflictos: "No me creo mejor que nadie, todas tenemos mucho talento". En su directo, también hizo un llamado a no alimentar rivalidades innecesarias y enfatizó que “esto es marketing” y que las diferencias no deben tomarse a nivel personal.

"Caballero, que nadie se ofenda, que al final todo es marketing", enfatizó.

Finalmente, Dayamí dejó claro que tiene en marcha un proyecto que incluye a varias mujeres y que espera sea una buena oportunidad para todas. "No hay necesidad de pelearse ni de tomarse personal", comentó la cantante.

Aquí, la entrevista completa de Dayamí La Musa: