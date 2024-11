Destino Positivo abre fuego contra Alexander Otaola: "Para mí ese tipo está loco"

Destino Positivo y Alexander Otaola se han convertido en grandes rivales en el mundo de las redes sociales y YouTube, las indirectas y pullas van y vienen en cada uno de sus programas.

Recientemente el dominicano abrió fuego contra el cubano en su podcast Destino Tolk: “A Otaola yo no sé lo que le está pasando por su cabeza, pero para mí ese tipo está loco y se está creyendo cosas que no es y que no son”.

“Otaola sabe cómo se maneja el sistema en Cuba porque él es cubano, entonces él trata de implantarle un miedo a los cubanos cuando llegan aquí para que lo respeten y tengan que andar por la orillita, pero peor son algunos cubanos que se dejan manipular e implantar miedo de Otaola. Dejan que en Cuba el régimen les implante miedo y cuando llegan a Miami también un don nadie”, aseguró Destino.

Las palabras del influencer tienen que ver con las recientes declaraciones de Otaola en las que dijo que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) lo llamó por supuestas irregularidades con la visa de turista de la influencer Flor de Cuba.

“¿Quién eres tú? Serás tú Donald Trump o Biden, quién te va a llamar a ti para información. Mejor di la verdad, ‘yo llamé a Inmigración’, camuflajeado porque ni siquiera tu nombre diste porque tú eres un cobarde”, arremetió Destino.

Con anterioridad, Otaola también le había lanzado unos cuantos dardos a Destino en su programa: “Esperemos que no tengas ningún tipo de problemas en Inmigración porque ahora que viene Trump y como tú has sido tan pro-demócrata, tú y Fernan. Fernan es ciudadano, pero a lo mejor el próximo lo das en Haití al lado del barbecue. Tienes que tener en cuenta todo Destino porque te voy a decir una cosa si te deportan no lo vamos a lamentar”.

Destino dijo que no le teme a las amenazas de Otaola porque en Estados Unidos no está haciendo nada ilícito y llegó a ese país a trabajar.