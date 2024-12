Una cubana residente en Estados Unidos ha compartido en TikTok su experiencia de vida en un RV (vehículo recreativo), donde vive desde hace seis meses. En su video describe esta experiencia como una "bendición" que le permite disfrutar de la naturaleza, la comunidad y una forma de vida más sencilla.

“Yo no tengo casa, vivo en un RV desde hace seis meses y realmente es una bendición tener un pedazo de patio”, señala la usuaria @yulynunez_coachdemamitas al inicio de su relato. Sin embargo, aclara que no se trata de cualquier patio: “La realidad es que no tenemos un pedazo de patio, tenemos un patio bien grande y lleno de personas amigables, que aunque no te conocen no te molestan. Son personas que cuando las ves, te saludan con una sonrisa”.

La cubana también compara esta vida con la de quienes habitan grandes condominios, afirmando que en esos lugares “cuanto más riqueza hay, más envidia existe”. En cambio, asegura que en su comunidad predominan la sencillez y el compañerismo. “Aquí cada cual tiene lo poco que posee sobre las ruedas, y algunos tienen el resto en el banco. Muchas personas aquí vendieron su imperio, guardaron dinero y vinieron a pasar esta aventura maravillosa que es vivir en un RV”, explica.

Destaca, además, las ventajas que este estilo de vida ofrece a las familias: “En este patio tienes todas las condiciones para que los niños crezcan sanos y felices y tengan contacto con el aire libre. Hasta nosotros mismos, que vivimos una vida tan estresada y agitada, necesitamos el contacto con la naturaleza”.

Por último, la mujer anima a otros a considerar esta alternativa de vida, que define como una oportunidad única para simplificar la existencia y reconectarse con lo esencial. "Lo aconsejo", concluye.

Su historia es un reflejo de cómo muchas personas en Estados Unidos están adoptando formas de vida alternativas, alejándose de las presiones del estilo de vida tradicional para buscar una mayor conexión con la naturaleza, la comunidad y la libertad personal.

