Cubana en EE.UU. defiende ayudar a su familia en la isla: "Allá tengo a las personas más importantes de mi vida"

Con esfuerzo y dedicación, una cubana que vive en Estados Unidos prepara maletas de comida para enviarlas regularmente a su familia en la isla. Su mamá y su sobrino dependen de lo que ella les manda cada mes, y aunque no faltan las críticas, su compromiso con los suyos es inquebrantable.

En un video publicado en TikTok, @cindyforte mostró cómo organiza los envíos para sus seres queridos en Cuba y reflexionó sobre las dificultades de quienes aún tienen familiares en la isla. “Cómo no hacerlo, si allá tengo a las personas más importantes de mi vida”, dijo, asegurando que no le importa lo que digan los demás. Además, expresó su orgullo por trabajar duro y garantizar que a su familia no le falte nada, detallando que todo lo que envía son alimentos, sin incluir ropa ni zapatos.

“Solo le pido a Dios que me siga dando salud y fuerza para lograr algún día no muy lejano tenerlos aquí conmigo, ese sería mi mayor sueño”, confesó. Sin embargo, hasta que eso sea posible, seguirá trabajando para enviarles lo que necesiten, ignorando los comentarios negativos, que según ella vienen en su mayoría de otros cubanos que “se les olvidó de dónde vinieron”.

El video generó reacciones, en su mayoría de apoyo. Algunos usuarios compartieron experiencias similares y resaltaron lo satisfactorio que es poder ayudar a la familia. “Nada nos satisface más que vivir por la felicidad de ellos”; “Nunca te sientas mal por ayudar a los tuyos, es un gesto muy lindo.”

Otros reflexionaron sobre lo difícil que es mantener a los familiares en Cuba y los sacrificios que eso implica: “Es muy duro que no tengan nada, pero siempre te piden más”; “Los que critican es porque no tienen corazón. Es bien duro estar lejos de los padres y los hijos.”

También hubo elogios hacia su compromiso: “Dios siempre te va a bendecir para que cada día seas aún más grande”; “Haces muy bien, la familia es la familia”; “Eres una hija maravillosa, y Dios te va a recompensar.”

A pesar de las críticas que ha recibido, @cindyforte dejó claro que no piensa dejar de ayudar a su familia. “Seguiré luchando sin cansancio por ustedes, sin importarme las críticas”, afirmó en su video, mientras terminaba de preparar las maletas con alimentos esenciales para sus seres queridos en la isla.

