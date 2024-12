El tío más viral de TikTok revela por qué regresa a Cuba: "La gente quiere que yo me quede"

Un cubano de 77 años, recién llegado a Estados Unidos, y que se ha ganado el cariño de muchos seguidores en TikTok donde está apodado como el “tío más viral”, reveló en un video el por qué regresaría a Cuba.

“Para qué contarte lo que he visto aquí. La gente quiere que yo me quede, pero yo regreso el día 8 para mi país y regreso por mi hermano”, fueron las palabras del tío en una conversación grabada y compartida por su sobrina identificada como @lety_palmbeach.

El tío agregó que hay gente que le pregunta como él hizo para obtener la visa de turismo y a su sobrina también le hacen cuestionamientos sobre el tema.

En otro video, sentado en un auto mientras es grabado por su sobrina, este hombre contó con claridad y tranquilidad cómo transcurrió su entrevista en la Embajada de Estados Unidos en Guyana: un momento clave que terminó con el codiciado “aprobado” para el visado de turismo.

“Lo primero que me preguntaron fue quién me solicitaba en Estados Unidos, y yo les dije que una sobrina. Después me preguntaron cuánto tiempo llevaba ella allá, respondí que 10 años”, narró en un video compartido en TikTok el señor que en días recientes llegó al aeropuerto de Florida con una visa de turismo tras pasar por Guyana.

A medida que avanza su relato, queda claro que las preguntas fueron directas: “¿Qué oficio haces en Cuba? Trabajo en la agricultura; ¿por qué el interés de viajar? Pues para conocer cómo vive mi sobrina”.

El recibimiento a este cubano fue un hecho que captó la atención, debido a que los familiares fueron disfrazados de personajes como una vaca, Pikachu y Shrek, a recibirlo al aeropuerto.

Visiblemente emocionado y sorprendido, el tío tuvo que adivinar quién era quién mientras recibía calurosos abrazos y sonrisas llenas de cariño.

Recientemente, pasar por un autolavado fue para él como descubrir un mundo nuevo. Su asombro genuino, lleno de frases espontáneas y risas, dejó claro que algunas experiencias cotidianas para muchos pueden ser todo un espectáculo para quienes nunca han tenido acceso a ellas.

