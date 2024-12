Turista español denuncia carencias en hotel de Santiago de Cuba: “Ni agua o limones para la limonada”

Vídeos relacionados:

Durante una reciente visita a la ciudad de Santiago de Cuba, un turista español compartió una crítica contundente sobre las condiciones del Gran Hotel Casa Granda, un establecimiento de cuatro estrellas ubicado en el corazón de la ciudad.

Antonio Mora Ayora narró en su cuenta de Facebook una experiencia decepcionante al intentar disfrutar de una tarde en la terraza del hotel.

“Vine a despedirme y tomar un café y una limonada, no tienen limones por lo que no pude tomar la limonada. En su defecto pedí una botellita de agua... NO TIENEN AGUA. Definitivamente, Santiago de Cuba no tiene condiciones para venir a disfrutar unos días”, publicó el Mora.

El incidente no terminó ahí. En otra publicación, el turista español también denunció la falta de correspondencia entre la carta del hotel y los productos disponibles.

“En esta fotografía aparecen 2 objetos decorativos, la florecita y el código QR que te lleva a una carta falsa, pues no hay lo que aparece en esta carta del hotel Casa Granda”, explicó, acompañando el mensaje con una imagen del QR decorativo.

Las quejas de Mora son evidencias del deterioro de las condiciones de los servicios turísticos en Santiago de Cuba, una crisis generalizada en todo el país.

El Hotel Casa Granda, ubicado en el corazón de Santiago de Cuba, ha sido durante años uno de los puntos de referencia turísticos en la ciudad.

El turismo en Cuba, una de las principales fuentes de ingresos del país, enfrenta desafíos significativos debido a problemas estructurales y deficiencias en los servicios ofrecidos a los visitantes extranjeros.

Uno de los aspectos más críticos es la crisis en el sistema de salud, que afecta no solo a los residentes locales sino también a los turistas. Denuncias recientes destacan la falta de medicamentos esenciales y las deplorables condiciones de los hospitales, lo que ha llevado a experiencias traumáticas, como el caso de una turista canadiense ingresada de emergencia en un hospital sin luz ni equipamiento adecuado.

Por otro lado, los turistas enfrentan frustraciones al intentar alquilar vehículos en la isla. A pesar de los elevados costos, que superan los 100 dólares diarios, los autos de alquiler se encuentran en condiciones deplorables, con mantenimiento deficiente y reparaciones improvisadas. Estas situaciones reflejan la falta de atención a los estándares mínimos de calidad y seguridad, lo que ha generado críticas y decepciones entre los visitantes.

Además, la crisis energética del país ha dejado un impacto profundo en la experiencia de los turistas. Un apagón general a nivel nacional sorprendió a muchos visitantes, como el caso de Jonathon Renko, un turista canadiense que relató cómo la falta de electricidad afectó todos los aspectos de su estadía, desde trámites en el aeropuerto hasta condiciones básicas en hoteles y restaurantes.

