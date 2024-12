Rey El Mago habla sobre la demanda de Armando Labrador: "Estancó a La Diosa con un contrato"

Vídeos relacionados:

Rey El Mago finalmente rompió el silencio alrededor de la demanda del empresario Armando Labrador, en la figura de Cántalo TV, contra La Diosa. El esposo de la cantante respondió a un comentario del activista Esteban Rodríguez en una de las publicaciones de su pareja en Instagram y dejó entrever algunos detalles.

La Diosa compartió en Instagram un adelanto de su próxima canción que vendrá con algunas indirectas muy a tono con la situación que está atravesando.

Lo más leído hoy:

Al parecer a Esteban Rodríguez no le gustó la letra del tema, que pudiera interpretarse como una respuesta a la demanda de Labrador, y opinó en los comentarios: “Yo solo lo único que puedo ver aquí es una persona mal agradecida, yo mismo sé todo lo que ese hombre te ayudó cuando llegaste, es lamentable ver esta actitud. Yo mismo cuando tenía que llamarte para poder pasar por la casa que es de Armando para no molestarte, como te trataba su familia, tú mejor que nadie sabes que en esa casa te vieron como familia. Cuántas veces delante de mí lo llamaste padre, cuántas veces fuiste a donde él estaba por cosas que te pasaban. Yo mejor que nadie conozco las atenciones que siempre él tuvo contigo, no como manager si no como familia”.

Captura Instagram / La Diosa

“De verdad tú crees que él necesita o siente alguna envidia de tu progreso, está duro eso. Espero que de verdad seas real y digas todo y por lo menos sea sincera y reconozcas todo lo que él te ayudó, cuando nadie en Miami lo hizo. Yo no estoy hablando por lo que me cuentan, sino por lo que presencié. Tu mejor que nadie sabe que Armando no se lo merece”, le recriminó Esteban.

Si bien La Diosa no respondió a sus palabras, lo hizo su pareja Rey El Mago: “Tanque no te metas en eso tú no sabes nada, tú sabes lo que te dicen, yo te aprecio y te respeto pero no te dejes manipular hoy nosotros mañana tú, él fue bueno y nosotros también, que se le debe un dinero sí, pero estancó a La Diosa con un contrato que no cumplió tú no sabes nada, así que tranquilito además quien demandó fue él sin necesidad cuando La Diosa estaba pagando, no sirvió y no puedo hablar más porque hay una demanda por medio pero no opines sin saber”.

Captura Instagram / La Diosa

“Tiempo al tiempo la estafada fue ella, la corte decidirá”, dijo muy convencido el productor en otro comentario.

En la demanda Cántalo TV exige a La Diosa el pago de 31 mil dólares que debe de un préstamo para la compra de un auto y el 20% de sus ganancias netas desde que firmaron contrato en 2023.

En medio de la tormenta, La Diosa solo agradeció a los amigos que en estos días han estado apoyándola.

Preguntas frecuentes sobre la demanda a La Diosa y su carrera