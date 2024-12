Colapso en terminales de ómnibus en Cuba genera caos y desesperación

La situación en las terminales de ómnibus de Cuba ha alcanzado niveles críticos en los últimos días, próximo a las celebraciones por Navidad y vísperas de Año Nuevo.

Largas filas, desesperación entre los pasajeros y la falta de vehículos disponibles han provocado un caos que se extiende por las principales ciudades del país.

Una de las situaciones más críticas se vive en la Terminal de Ómnibus Nacionales de Cienfuegos, según informó la página de Facebook Rodando por Cuba.

En una publicación, se denuncia que la terminal está abarrotada no solo con personas en lista de espera, sino con pasajeros que cuentan con reservas confirmadas a distintos destinos.

Sin embargo, los ómnibus no han aparecido. Para la ruta a La Habana, de los cuatro turnos programados, solo un ómnibus partió a las 6:00 am, dejando a cientos de viajeros varados y sin información sobre posibles soluciones.

Estos detalles coinciden con los expuestos por la página de Facebook La Tijera, quien señaló que los viajeros en esa Terminal se enfrentaron a una “mala noche” durante la víspera de Navidad.

A las 4:30 am, un trabajador informó a los pasajeros que el ómnibus con destino a Santa Clara, programado para salir a las 5:00 am, se encontraba en el taller, sin combustible y sin certeza de si podría realizar el viaje. Además, se señaló que el servicio correspondiente al día anterior había salido con más de nueve horas de retraso, a las 2:00 pm.

La situación no fue mejor para los pasajeros con destino a Manzanillo, cuyo ómnibus debía partir a las 7:00 am, ni para quienes viajaban a Camagüey, con salida prevista a las 8:00 am. En ambos casos, no solo hubo retrasos, sino incertidumbre total sobre si los viajes se llevarían a cabo.

En un mensaje, dirigido al ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, se cuestiona irónicamente la disponibilidad de combustible y transporte: "¿Ahora no hay combustible ni transporte? Llégate a Villa Nueva con los ómnibus de la marcha combatiente".

Este comentario evidencia la frustración de los ciudadanos, quienes consideran prioritario resolver las necesidades esenciales en lugar de destinar recursos a eventos propagandísticos como la llamada “marcha del pueblo combatiente” convocada por el gobernante Miguel Díaz-Canel para el pasado viernes 20 de diciembre.

Estas denuncias se suman a la indignación generalizada en toda la isla. La falta de transporte más la alza en los precios del transporte privado, han dejado a muchos cubanos sin opciones viables para la movilidad.

El colapso del transporte en Cuba es un tema del día a día que se exacerba en esta temporada festiva, donde su carencia se une a la escasez de alimentos y productos básicos para recibir un nuevo año con alegría y no en un contexto cada vez más crítico.

