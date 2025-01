"Nos van a deportar a todos": Cubano se pasea por supermercado Winn-Dixie en bata y pantuflas

El video de un cubano paseándose en pleno supermercado Winn-Dixie en Estados Unidos en bata y pantuflas provocó infinidad de reacciones en redes sociales.

En su cuenta en TikTok el internauta @elder.rodrguez46 grabó al joven mientras entraba a la tienda y caminaba por esta como si estuviera en la sala de su casa o la privacidad de su hogar.

Aunque este se percata de que lo estaban grabando siguió como si nada, como si se tratara de una broma divertida por la que no siente vergüenza alguna, aunque lleve bata y pantuflas en plena calle.

El influencer Un Martí To Durako replicó el video en su Instagram y decenas de cubanos salieron a comentar el video, algunos criticando su comportamiento, otros asegurando que muchos americanos salen así a la calle.

“La gente tiene que parar nos van a deportar a todos”; “Ridículo es una palabra y él es el significado”; “Cómo hay gente ridícula”; “Las cosas que me avergüenzan de decir que soy cubano”; “El cubano siempre pasando pena donde quiera, ahora todo es una gracia”; “Pero si aquí los yumas andan como quieren, yo he visto mujeres sobre todo las afro que van así hasta al médico”; “Los gringos siempre andan como quiera”; “Créeme que yo vivo en Dallas y nunca he visto a gringos andar así, no sé de dónde sacas eso”; “Dime que eres cubano, sin decir que eres cubano”, escribieron algunos.

Recientemente, una cubana se fue viral en TikTok por andar en bata y chancletas en pleno aeropuerto de Miami.

