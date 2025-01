Hombre muere en los pasillos de un hospital de La Habana

Benéfica Foto © Ecured

Un hombre falleció este miércoles en el cuerpo de guardia del Hospital Miguel Enríquez (La Benéfica) de La Habana, aparentemente sin recibir la atención médica que había solicitado tras llegar al centro médico con dificultad para orinar.

De acuerdo con el testimonio de un trabajador del hospital, el paciente llegó durante la noche, quejándose de no poder orinar, citó el reportero Yosmany Mayeta en su canal de Facebook.

Tras solicitar la atención de un urólogo, se le colocó una sonda y se determinó que su caso requería intervención quirúrgica. Se buscó a una cirujana, quien, según la fuente, era una estudiante, pero tras examinar al paciente, lo dejó en el pasillo sin más atención.

La misma fuente relató que durante la noche, el personal médico y de enfermería suele descansar, lo que resultó en la falta de atención al paciente, quien, según el testigo, fue dejado sin más cuidados.

"Le dijeron a la enfermera que le pusiera un suero y ni quiso, se acostó a dormir", agregó la fuente. En horas de la mañana las personas que estaban en esa área del hospital se percataron de que el hombre había fallecido.

Lamentablemente, el hombre no fue registrado en el Cuerpo de Guardia y, debido a la falta de atención, su identidad sigue siendo desconocida. En estos momentos, el cadáver permanece en la morgue del hospital, cita la fuente.

Decenas de internautas han afirmado en los comentarios al post que han vivido experiencias similares en ese hospital, conocido popularmente como "la nevera", "porque entras caliente y sales frío", afirman.

"En ese mismo hospital llegué con un dolor muy fuerte sin saber qué era y no había ni doctor ni doctora cerca; me tuve que tirar en el piso aguantando el dolor y poco a poco me fui aliviando, se vino a aparecer una doctora al cabo de los 30 min, ya después de haberme aliviado buscaron al que hace los ultrasonido que no estaba ni por los alrededores tampoco. Eso fue en el 2017 que había de todo, dime tú ahora que no hay nada ahhh y era en la tarde", contó una internauta.

Otros internautas pidieron medidas severas para el personal mientras otros afirman que el sistema de salud en Cuba está colapsado y ningún hospital funciona como antes.

