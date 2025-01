"Van al mercado en pijama, literal": Cubana revela las cosas que más le han sorprendido de Estados Unidos

Si eres cubano y has llegado a vivir a Estados Unidos, seguro hay cosas que te chocan o te sorprenden. Por ejemplo, caminar por las calles parece un hábito desaparecido, y ver a alguien en pijama haciendo la compra no es nada extraño. ¡Todo un cambio cultural!

Una cubana que vive en EE. UU. quiso compartir lo que más le ha impresionado desde que llegó al país. En un video publicado en TikTok, @niurki2107 explicó de manera relajada cuáles son esas cinco cosas que más le han llamado la atención. Entre risas y con un estilo directo, dejó claro que esta es su experiencia personal y puede que otros tengan vivencias distintas.

Primero, aseguró que nunca ha visto a nadie caminando por la calle: “Eso no existe, nunca lo he visto”. También mencionó que, desde que vive en Estados Unidos, no ha visto a nadie fumando un cigarro, algo que le pareció muy curioso porque en Cuba es una imagen común.

Además, contó que le impacta la cantidad de animales que ve en Estados Unidos, mucho más de los que vio en toda su vida en Cuba e incluso en España, donde vivió tres años. Otro punto que destacó fue cómo las personas van al mercado en pijama: “Literal, van con cualquier ropa a la calle”. Finalmente, señaló que no hay perros callejeros: “Nunca lo he visto, y para los cubanos eso es algo a lo que estamos muy acostumbrados”.

En los comentarios, varios usuarios compartieron sus propias experiencias. Uno señaló: “Lo de caminar depende del estado porque en Miami sí ves muchas personas caminando en la calle”. Otra persona, entre risas, admitió: “Eso de ir en pijama a la tienda me encanta, yo muchas veces voy con la parte de arriba, pero si pudiera usar la de abajo también, lo haría”. Alguien más pidió entre bromas: “Dame la ubicación de los animales, por favor, mis hijos nunca han visto una gallina, ni un pollito, ni una rana”. También hubo quienes coincidieron con sus observaciones: “Coincido contigo” y “Yo me la paso caminando, no tengo carro, me toca”.

El video de @niurki2107, con más de 140 likes, pone sobre la mesa esas diferencias culturales que pueden parecer simples, pero que para quienes cambian de país resultan sorprendentes e inolvidables.

