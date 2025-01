Un cubano que vive en Louisville, Kentucky, no ha dudado en compartir un aspecto que no le gusta de dónde vive. En un video que compartió en TikTok, el usuario que se identifica como @blued_diamond, no oculta su frustración al abordar uno de los problemas que más lo incomoda: el fuerte olor a marihuana en muchos espacios públicos.

"Es normal que vayas a comprar pan y notar la peste. Se huele a kilómetros", comentó con tono enfático. Según su relato, no importa cuánto perfume se use para intentar enmascararlo; el olor persiste. "Cada vez que te montas al lado de alguien o estás en cualquier esquina, lo notas", añadió.

El cubano explicó que este fenómeno no es exclusivo de ciertos lugares, sino que es una constante en su experiencia diaria en Kentucky.

Su observación sobre la presencia generalizada del olor a marihuana generó una avalancha de comentarios, tanto de apoyo como de crítica, en la plataforma.

Entre los comentarios que recibió el video, destacan testimonios de personas de otros estados que compartieron experiencias similares: "Yo vivo en Texas y es horrible lo de la marihuana igual donde quiera, comparto lo mismo, no soporto ese olor."; "Se siente hasta de carro a carro, es súper desagradable. Yo también vivo en Louisville y concuerdo contigo."; "En New Jersey es igual. Hoy en mi trabajo, créanme, sentí fatigas con tres clientas que me rodeaban."; "Aquí en Oklahoma es peor, una locura."; "En todos lados del país."; "En todo Estados Unidos es así." o "Aquí en Jacksonville, lo mismo."

Su publicación resalta los retos culturales que enfrentan los inmigrantes al adaptarse a nuevas realidades, mostrando cómo ciertas experiencias, aunque normales para algunos, pueden resultar molestas o chocantes para otros. ¿En tu ciudad también pasa lo mismo?

